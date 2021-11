Rome VideoGameLab, le date, gli eventi e i biglietti: tutto quello che c'è da sapere

Il Rome VideoGameLab sta per tornare dal 4 al 7 novembre 2021 negli Studios di Cinecittà, ovviamente a Roma. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere un po' di informazioni per sottolineare gli eventi più importanti, come comprare i biglietti e tutto quello che c'è da sapere di questo appuntamento interessante appuntamento.

Rome VideoGameLab è un Festival del videogioco che si terrà nei teatri di posa di via Tuscolana sia dal vivo che on line. Sarà un viaggio per esplorare il rapporto uomo-macchina: dalla scienza alla fantascienza, dai cambiamenti climatici alla promozione del patrimonio culturale e ambientale. Inoltre ci saranno fumetti, postazioni retrogaming, cosplayer, youtuber e molto altro...

Ci saranno, infatti 85 postazioni retrogaming e arcade, 25 Workshop, 15 talk e lectio magistralis, 15 nuovi applied games, 3 esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, 1 gaming zone per giochi di ruolo e da tavolo, libro game, 3 Mostre e 8 eventi. Potrete trovare il programma ufficiale a questo indirizzo.

Per entrare occorrerà essere in possesso di un biglietto da comprare alla biglietteria di via Tuscolana 1055 o direttamente su www.ticketone.it. Il biglietto costa 5 euro (ridotti a 3 per i minori di 14 anni, per i possessori di Metrebus Card o di biglietto Metro obliterato nel giorno, per i gruppi e le scuole) e daranno accesso dalle 10 alle 18:30 (con ultimo accesso alle 17:30). Per partecipare ai workshop, però, bisognerà iscriversi obbligatoriamente a € 2 su eventbrite attraverso romevideogamelab.it.

Tra le cose che saranno mostrate a Rome VideoGameLab, vogliamo segnalarvi (come dicevamo, il programma completo è consultabile a questo indirizzo) DIAGirls, un gioco esplorativo alla scoperta delle più importanti conquiste realizzate dalle scienziate nel corso della storia, e di Lex Arcana, un gioco di ruolo ambientato nel V sec. d.C. in cui i partecipanti saranno autori della Storia e vivranno un'esperienza interattiva tra templi, monumenti e personaggi storici.

Da non sottovalutare il Laboratorio Minecraft, a cura di Marco Vigelini del Maker Camp, che illustra le infinite potenzialità didattiche del famoso videogioco consentendo ai giovani partecipanti di mettere a frutto creatività, capacità di risolvere problemi complessi e sviluppo del pensiero logico, ossia quelle competenze ritenute necessarie per il prossimo futuro. È inoltre previsto un laboratorio riservato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni che vogliano "sporcarsi" le mani con elementi di logica computazionale e creare il prototipo primo ADD-ON Minecraft.

Il programma del Rome Videogame Lab

Behind The Light, invece, farà rivivere a giocatori e giocatrici l'avventurosa vita del fotografo, cineasta e regista italiano Luca Comerio, pioniere del documentario e dell'industria cinematografica, affrontando in ogni capitolo 2 o 3 minigiochi a difficoltà crescente sul restauro delle pellicole.

Libro Game, infine, è un'intera area progettata in modo da portare il visitatore all'interno di un percorso che emula un librogame: i partecipanti si troveranno in un'esperienza immersiva a 360°, dalla struttura narrativa alla storia, fino al gioco effettivo.

L'elenco degli applied games sarebbe ancora lungo, ma una menzione speciale meritano anche gli eventi dedicati al retrogaming: una retrospettiva giocabile di 75 postazioni interattive che ripercorrono la storia dell'home gaming dagli anni '70 sino agli anni 2000; 10 macchine Arcade, ristrutturate e recuperate per consentire agli appassionati di rivivere i propri ricordi e alla clientela moderna di godere degli aggiornamenti estetici e funzionali; infine, il Tour Retrogaming che accompagna i visitatori alla scoperta di vecchi e nuovi videogiochi.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito ufficiale. Ci sarete?