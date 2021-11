Assassin's Creed Valhalla: Tomb of the Fallen in arrivo con un prossimo update?

Assassin's Creed Valhalla potrebbe presto ottenere dei nuovi contenuti chiamati "Tombs of the Fallen", che sono comparsi di recente in alcuni trofei non ancora sbloccatili ma inseriti nel database del gioco Ubisoft, forse in attesa di un prossimo aggiornamento.

Si tratta, in particolare, del trofeo "Spelunker", che si ottiene completando una di queste Tomb of the Fallen, e del trofeo Crypt-ologist, che si ottiene invece completando tutte le tombe della serie Tombs of the Fallen, che evidentemente saranno presenti in una certa quantità con l'arrivo di questi nuovi contenuti.

Un caso simile, con due trofei aggiunti in anticipo, si è verificato lo scorso giugno all'epoca dell'aggiornamento Mastery Challenge gratuito, dunque è possibile che anche questi si riferiscano a un contenuto del genere, probabilmente di dimensioni simili e verosimilmente gratuito.

Per il momento, non ci sono tombe esplorabili in Assassin's Creed Valhalla, dunque attendiamo di capire come queste vengano elaborate per essere inserite nel gioco.

Potrebbero essere simili a quella presenti in Assassin's Creed Odyssey, che si strutturavano come sfide alternative a base di piattaforme o enigmi da risolvere.

Attendiamo dunque ulteriori informazioni sulla questione, nel frattempo sono emersi leak su trama e ambientazione della terza espansione, dopo il rilascio del Discovery Tour gratuito per tutti gli utenti del gioco.