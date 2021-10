Assassin's Creed Valhalla: Discovery Tour disponibile, anche come standalone

Assassin's Creed Valhalla ottiene oggi il suo Discovery Tour, diventato ormai una sorta di tradizione per la serie Ubisoft, che è disponibile come espansione gratuita del gioco principale ma anche come prodotto standalone, al prezzo di 19,99 euro, su Ubisoft Connect ed Epic Games Store e dal 2022 anche sulle console in questa forma.

Il Discovery Tour: Viking Age, ovviamente incentrato sull'epoca dei Vichinghi e sulla civiltà scandinava antica, arriva con un aggiornamento di grosse dimensioni che contiene dei veri e propri contenuti educativi, pensati per farci vedere da vicino gli usi e i costumi dei Vichinghi, facendoci entrare direttamente nella loro realtà.

Assassin's Creed Valhalla ha il suo Discovery Tour fra Scandinavia e Inghilterra

Sfruttando gli asset grafici e il mondo di gioco creato per Assassin's Creed Valhalla, nel Discovery Tour sui Vichinghi ci troviamo ad esplorare la Norvegia e l'Inghilterra, con la possibilità di ottenere vari approfondimenti su personaggi ed eventi storici nonché su usi e costumi della civiltà, con particolare focus sulla mitologia norrena.

Si tratta, comunque, di una sorta di Campagna con uno stampo narrativo: in questo caso ci troviamo a seguire le vicende di due personaggi: il mercante vichingo in cerca di fortuna Thorsteinn e il fedele monaco inglese Ealric, dai quali parte la storia che ci porta ad approfondire le ambientazioni e gli eventi dell'epoca.

Per tutte le informazioni al riguardo vi rimandiamo al nuovo speciale Discovery Tour: The Viking Age, un'avventura educativa per Assassin's Creed Valhalla, ricordando che l'espansione gratuita per Assassin's Creed Valhalla e le versioni standalone a pagamento sono attese per oggi, con lancio alle ore 14:00.

Per quanto riguarda invece il gioco in sé, vi rimandiamo ad Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, la recensione della seconda espansione.