HP Presence: la nuova linea di prodotti HP per una collaborazione di alto livello

HP ha annunciato la linea di prodotti HP Presence tutta dedicata alla collaborazione digitale professionale, con strumenti che includono il compatto ad alte prestazioni HP Precence Mini PC, la fotocamera HP Presence See 4K AI Camera, il centro di controllo HP Presence, i microfoni HP Presence Talk Satellite Microphones combinati con l'HP Presence Hub e la HP Presence Audio Video Bar, parte di un ecosistema pensato per garantire soluzioni di misura per ambienti lavorativi di piccole, medie e grandi dimensioni.

La linea HP Presence punta a migliorare i meeting di oggi con strumenti per valorizzare gli oratori in presenza e chi è connesso in remoto

L'hardware è affiancato da una suite software completa che include applicazioni mirate. HP Meeting Ready facilita e velocizza le cose attivando automaticamente il centro di controllo e le fotocamere. HP Speaker Frame e HP Auto Frame assicurano inquadrature picture-in-picture mirate per fare in modo che tutti gli ospiti della conferenza si sentano come se fossero presenti nella stanza. HP Speaker Tracking sfrutta l'auto frame per inquadrare un oratore anche quando si muove per la stanza, includendo le modalità slow, cinema e fast per dare un taglio specifico alla presentazione. HP Auto Volume gestisce automaticamente il volume per bilanciare voci troppo forti o troppo deboli, interagendo con HP Voice Leveling per ottimizzare il volume degli altoparlanti della stanza. Il tutto condito con HP Presence Room Assistant che permette di segnalare a manutenzione, catering e tecnici la presenza di problemi o di necessità in loco, come quella di pulire la stanza.

La linea HP Presence include il sistema di controllo HP Presence Control Plus e la fotocamera HP Presence See 4K AI Camera

I dispositivi della linea HP Presence saranno disponibili tra febbraio e primavera 2022, ad eccezione dei computer HP Elite Dragonfly Max e HP EliteOne 800 G8 AiO con miglioramenti HP Presence che saranno disponibili a novembre.

L'HP Presence Mini Conferencing PC include HP Wolf Security e managing integrato. I sistemi HP Presence Control e HP Presence Control Plus includono controlli intelligenti e audio adattivo Bang & Olufsen migliorato con l'intelligenza artificiale. La fotocamera HP Presence See 4K AI Camera sfrutta l'IA per garantire audio e video di qualità cinematografica, garantendo la massima privacy potendo essere ruotata verso il basso. Anche nel caso della HP Presence Audio Video Bar, pensata per ambienti più grandi, troviamo audio Bang & Olufsen, pieno supporto per la suite HP Presence e meccanismo per oscurare la fotocamera integrata. HP Presence Hub e HP Presence Talk Satellite Microphones, dotati di LED per avvisare quando sono attivi, permettono di estendere la portata dell'audio e prevedono due microfoni satellite aggiuntivi per ambienti particolarmente grandi.