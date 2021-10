Oberhasli, il metaverso di Deadmau5 creato con Core debutta con un'esibizione unica

Ricapitoliamo velocemente: Core è un gioco dei giochi, alla Dreams, alla Roblox, ma più giovane e versatile, più facile, ma comunque estremamente potente perché in fondo altro non è che una versione for dummies dell' Unreal Engine , che può portarti anche all'uso più professionale del motore firmato Epic Games. Per creare del buzz mediatico, Core ha stretto un accordo con il produttore di musica elettronica Deadmau5 , il quale ha creato all'interno del software un suo metaverso , chiamato Oberhasli , che al debutto è stato festeggiato con un'esibizione virtuale dell'artista alla quale hanno partecipato migliaia di persone.

In poligoni e texture

Che facciamo oggi? Andiamo a farci un giro dentro Oberhasli!

Un discreto successo ma anche una sorta di prima volta per la musica e i videogiochi, qui in una sorprendente collaborazione che mette a frutto quanto visto negli anni passati su Fortnite, con le esibizioni di artisti come Marshmello, Ariana Grande o il divertentissimo "concerto" di Travis Scott. Come ci aveva anticipato nell'intervista pubblicata a fine estate, Deadmau5 in questo caso fa un ulteriore passo in avanti, il concerto è soltanto l'inizio di un progetto a lungo termine che vede il brand dell'artista trasformarsi in un non luogo da visitare ciclicamente, per acquistare merchandise, tenersi informarti sui nuovi brani ed eventi live, e incontrare altri fan con i quali scambiare quattro chiacchiere o persino stringere un'amicizia più o meno duratura.

All'interno dello stesso metaverso sono disponibili anche nuovi giochi sviluppati naturalmente utilizzando Core, esperienze single e multiplayer che dovrebbero variare nel corso del tempo.

Tutti stanno sviluppato il loro metaverso, da Activision per COD ad Epic per Fortnite che in fondo lo sta diventando già di suo, Deadmau5 con Oberhasli è il primo che vediamo concretizzato dall'inizio alla fine, e che ci dà un'idea di quello che sarà il futuro anche della promozione di un brand. Pensate a un metaverso Ferrari, dove provare anche in realtà virtuale (non a caso anche Facebook si sta muovendo al riguardo) le monoposto, acquistare magliette e profumi, visitare il museo di Maranello; pensate al metaverso di Assassin's Creed dove entrare nell'Animus per caricare ogni gioco della serie, oppure una città gestita dal sindaco rapper che ogni tanto improvvisa live per i suoi fan dal balcone del municipio, e per il lancio del suo nuovo disco organizza feste a bordo piscina per pochi intimi che vinceranno anche un biglietto per il prossimo concerto.

Le possibilità sono a dir poco infinite, universi che per quanto riguarda i giochi servono anche per scollegarsi dalle piattaforme che oggi sono indispensabili per farli girare. Quando grazie a un cloud all'altezza Call of Duty girerà ovunque ci sia uno schermo, dove si incontreranno i fan di COD? La risposta è nel suo metaverso.