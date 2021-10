Splinter Cell: nuovo episodio della serie in lavorazione, riferisce un leaker

Splinter Cell tornerà con un nuovo episodio della serie principale, attualmente in lavorazione presso Ubisoft: lo riferisce il noto leaker Tom Henderson, che ha parlato con alcune fonti vicine al progetto.

Luca Ward aveva confermato l'arrivo di un nuovo capitolo e può darsi che Henderson stia parlando della medesima produzione, a quanto pare affidata a uno studio diverso rispetto al tradizionale team di Ubisoft Montreal.

Secondo le fonti in questione, il nuovo capitolo si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque ci vorranno ancora anni per vederlo nei negozi, ma esiste la possibilità che la casa francese lo annunci ufficialmente già nel 2022.

A ben otto anni di distanza dall'uscita dell'ottimo Splinter Cell: Blacklist (qui la recensione), si sentiva davvero l'esigenza di un ritorno per l'agente speciale Sam Fisher con un'avventura inedita appartenente alla serie principale.

Finora infatti Ubisoft aveva ripescato il personaggio unicamente per qualche comparsata all'interno di mobile game come Tom Clancy's Elite Squad (qui la recensione) o esperienze in realtà virtuale.