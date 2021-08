Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, la recensione della seconda espansione

Dobbiamo essere sinceri: non vedevamo l'ora di cimentarci con la recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi . Dopo un primo DLC per certi versi deludente , che non inventava nulla di nuovo sul fronte strutturale e tentava una virata sovrannaturale non propriamente riuscita, eravamo convinti che Ubisoft avesse puntato forte sulla seconda espansione , decisa a offrire ai possessori del gioco un'esperienza solida, spettacolare e variegata.

Nel frattempo, però, dovremo individuare ed eliminare i Bellatores Dei , i membri della setta a cui abbiamo accennato in precedenza, che in realtà vengono presentati in maniera lineare e senza il bisogno di effettuare indagini, né dispongono del tradizionale tabellone consultabile dalle opzioni, essendo alla fine solo una manciata di guerrieri. Purtroppo la loro caratterizzazione appare frettolosa e così l'efferatezza delle azioni di Eivor nei loro confronti appare persino esagerata.

Le argomentazioni convincono Morso di Lupo che, approdato in Francia, si rende subito conto della crudeltà e delle angherie commesse dal re e dai suoi soldati. Decide dunque di mettersi subito al lavoro, ma non per affrontare Carlo o il conte di Parigi, Oddone, bensì per provare a contrattare con loro una tregua. Questa forzatura narrativa costringe il giocatore a compiere delle scelte poco sensate e controvoglia, che solo nella fase finale dell'espansione tornano sui binari di una ben giustificata violenza.

L'avventura comincia quando due emissari di Sigfred, Toka e Pierre, giungono in visita a Ravensthorpe per chiedere l'aiuto del più forte guerriero del Clan del Lupo. L'ambizione di Carlo potrebbe infatti spingerlo in futuro a espandersi verso le coste inglesi, e sarebbe dunque saggio per Eivor e i suoi uomini affrontare la minaccia nell'immediato, insieme alle truppe di Sigfred, così da evitare problemi più avanti.

L' ambientazione de L'Assedio di Parigi risulterà estremamente affascinante agli occhi dei fan di Assassin's Creed, da sempre amanti degli intrecci fra realtà storica e vicende romanzate, che si concretizzano in questo caso con l'arrivo di Eivor in Francia per dare manforte all'esercito di Sigfred e scoprire che anche nel regno di Carlo si muove una setta di fanatici religiosi che rapiscono e uccidono persone accusate di adorare il diavolo.

Per il resto, sono presenti soltanto due abbazie che è possibile assaltare ma mancano del tutto meccanismi gestionali come quelli visti ne L'Ira dei Druidi, dunque gli eventuali materiali raccolti potremo impiegarli solo per potenziare Ravensthorpe, una volta tornati in Inghilterra. Alcuni incarichi implicano qualche indagine o l'esplorazione di sotterranei, con la piccola novità delle orde di ratti in stile A Plague Tale: Innocence ma impiegate in maniera molto meno brillante: vanno allontanate con qualche fendente per poter superare determinate zone.

La mappa ha dimensioni contenute, con alcune città visitabili ma che non possono ovviamente vantare il design architettonico della Francia rinascimentale, ponendosi piuttosto come villaggi medievali che si somigliano un po' tutti e suscitano ben poche emozioni quando si passeggia per le loro strade. Insomma, non aspettatevi nulla di lontanamente paragonabile alla splendida Parigi rivoluzionaria di Assassin's Creed Unity .

Gameplay

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, una delle boss fight che dovremo completare

Lato gameplay non c'è molto da dire: oltre ai boss, che finalmente offrono combattimenti diversi dal solito (in particolare l'ultimo), sono stati aggiunti due nemici inediti che bersagliano dalla distanza e possono dare molto fastidio, ma il bilanciamento della difficoltà rimane discutibile: se avete completato la campagna di base il vostro Eivor sarà probabilmente in grado di eliminare chiunque gli si pari di fronte senza grossi sforzi, anche se in teoria il livello degli avversari dovrebbe adattarsi automaticamente al nostro.

Ciò in pratica non accade, la sfida è risibile e il nostro suggerimento è addirittura quello di depotenziare il personaggio (è possibile farlo presso i fabbri) per fare in modo che questa avventura in terra di Francia non si riveli che una banale passeggiata. Addirittura sono stati aggiunti ulteriori Talenti sbloccabili e alcune abilità extra che vanno ad arricchire ulteriormente il già ampio e devastante repertorio a disposizione di Eivor.

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi presenta alcune scelte che andranno ad influenzare il corso degli eventi

La novità più rilevante è però rappresentata dalle eventualità assassinio, ovverosia situazioni che possiamo fare in modo di creare per eliminare determinati nemici in maniera silenziosa ma al contempo plateale. Rientra proprio in questa categoria un'uccisione che il protagonista può mettere a segno nel corso della storia e che ci è sembrata addirittura esagerata nella sua spietatezza rispetto al contesto, a maggior ragione considerando la forzatissima diplomazia sfoggiata in altri momenti.

Tornando alle missioni secondarie, risulta difficile catalogarle nell'ambito delle novità: si tratta di incarichi spesso molto simili fra loro, in cui ci viene spesso chiesto di eliminare uno o più bersagli agendo in solitaria oppure con il supporto di alcuni soldati ribelli. Le ricompense in denaro potremo spenderle anche per potenziare questi alleati provvisori, rendendo più numerosi e più forti i nostri estemporanei compagni di battaglia.