ASUS VivoBook 13 Slate OLED: il nuovo ultraportatile 2 in 1 che fa anche da TV

Il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED punta ovviamente sullo schermo, come i nuovi ASUS ProArt StudioBook Pro, ma anche sulla dotazione audio con 4 altoparlanti Dolby Atmos e sulla ASUS Pen 2.0 inclusa nella confezione che rende il 2.1 uno con schermo 1080p da 13.3 pollici una tavoletta grafica a elevata potenza. Il tutto in arrivo entro fine 2021, almeno per l'edizione standard. Nel corso del 2022 arriveranno infatti due Artist Edition progettate in collaborazione con gli artisti Steven Harrington e Philip Colbert.

Tra le caratteristiche dello schermo OLED, come da copione caratterizzato da una gamma DCI-P3 del 100% e da un filtro per la luce blu decisamente più efficace di quelli dei pannelli LED, troviamo anche le certifiche Pantone e DisplayHDR True Black 500, oltre a un tempo di risposta di 0.2 millisecondi. Ottimo per un pannello ovviamente touch e abbinato alla ASUS Pen 2.0 inclusa nella confezione che gode di 4096 livelli di pressione, 4 punte intercambiabili e Bluetooth one-click.

L'ASUS VivoBook 13 Slate OLED guarda agli artisti digitali ma anche all'intrattenimento grazie a 4 altoparlanti Dolby Atmos

Il cuore dell'ASUS VivoBook 13 Slate OLED è un Intel Pentium Silver N6000 da 4 core che, abbinato a 4 GB di memoria LPDDR4X e 128 GB di storage eMMC, non gode certo di grande potenza ma è funzionale a consumi e portabilità. Supporta inoltre il compilatore Intel Bridge, per garantire la compatibilità delle applicazioni Android su Windows 11, e incorpora una tastiera full-size con tasti ben spaziati e dalla corsa di 1.4 mm.

Gli extra includono doppia fotocamera, una anteriore da 5 MP e una posteriore da 13 MP, corredate da tecnologia di cancellazione del rumore intelligente per garantire un buon livello per videochiamate e simili. Inoltre il pacchetto, di cui stiamo aspettando di sapere il prezzo, include un mese di Xbox Game Pass e un mese di Adobe Creative Cloud, che consente di accedere a tutte le applicazioni. Di seguito le caratteristiche tecniche dettagliate dell'ASUS VivoBook 13 Slate OLED:

Scheda tecnica ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)