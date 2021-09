ASUS ProArt Studiobook Pro e Pro X: ufficiali i laptop per creator con ASUS Dial e schermi OLED

La nuova lineup ASUS per i creator include due modelli pensati per chi ha bisogno di prestazioni di alto livello e si divide nelle serie ASUS ProArt Studiobook Pro e ASUS ProArt Studiobook Pro X, identiche per chassis e dotazione ma differenziate nell'harware che può includere opzioni professionali come CPU Xeon e NVIDIA RTX A2000 e NVIDIA RTX A5000. In tutti i casi, comunque, parliamo di un laptop per un pubblico esigente, il primo a combinare un pannello 4K OLED HDR 16:10 da 16 pollici, la nuova rotella per il fine tuning ASUS Dial, un lettore di schede SD Express 7.0 con velocità fino a 985 MB/s e un touchpad con tre tasti e 1024 livelli di pressione.

Prevedibilmente, la serie di punta dei laptop per creator ASUS equipaggia il massimo in termini di pannelli OLED con HDR (di entità non specificata), certifica PANTONE, gamma DCI-P3 del 100%, tempo di risposta di 0.2 millisecondi, precisione del colore Delta-E < 2 e contrasto 1,000,000:1. C'è anche un'opzione secondaria con IPS 2560x1600, pensata presumibilmente per ridurre il costo e adattarsi meglio alle configurazioni meno dispendiose. Ma parliamo comunque di un pannello con copertura del colore DCI-P3 del 100%, pensato per un PC per creator che punta sulla qualità visiva. Tanto da preferire un rivestimento per il pannello Glossy, con tutti i rischi annessi in relazione ai riflessi, pur di esaltare la definizione elevata.

Il potente ma compatto ASUS ProArt Sudiobook 16 Pro, con rotellina ASUS Dial

Inoltre, a differenza dei Vivobook Pro, non si accontenta di un DialPad simulato, ma sfoggia fisicamente la nuova tecnologia ASUS Dial, una rotella per il fine tuning che consente di regolare con precisione estrema i valori delle applicazioni compatibili con Windows Wheel e delle applicazioni Adobe tra cui Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic e After Effects. La tecnologia si adatta automaticamente alle varie opzioni delle applicazioni, ma è completamente configurabile, grazie alla suite ProArt Creator Hub ed è destinata a far parte di un ecosistema di mouse, schermi e desktop dotati della stessa tecnologia. Inoltre, restando nell'ambito della grafica professionale, si fa notare il touchpad con 3 pulsanti fisici, con quello centrale che, come il classico tasto della rotella del mouse, facilita operazioni come la rotazione di oggetti tridimensionali.

Manca tuttavia il feedback tattile, il classico scatto, ma c'è un motivo. Funziona infatti da tavoletta grafica con 1024 livelli di pressione che non sono i 4096 degli ASUS Zenbook Flip, ma permettono comunque di effettuare interventi e correzioni in disegni e modelli. Inoltre è il caso di menzionare il pieno supporto per i driver NVIDIA Studio, con oltre 60 applicazioni creative che possono sfruttare a fondo le GPU NVIDIA.

La configurazione con CPU AMD è più limitata e arriva al massimo a un AMD Ryzen 9 5900HX con NVIDIA RTX A2000, ma prevede un'opzione con NVIDIA GeForce RTX 3070, contro la NVIDIA GeForce RTX 3060 della variante consumer Intel. Inoltre si fa perdonare i compromessi, che comprendono la mancanza del PCIe 4.0, con la possibilità di arrivare a 6800 MB/s di velocità di trasferimento con le SSD in modalità RAID 0. Il tutto condito, per entrambi i modelli, dall'ovvio supporto per Windows 11, il nuovo sistema operativo Microsoft in arrivo a ottobre con un update gratuito. Entrambi i modelli, infine, godono del più avanzato raffreddamento ASUS IceCool Pro, ulteriore evoluzione della dissipazione di nuova generazione ASUS.

In attesa di poterli provare, cosa che accadrà presto vista la disponibilità fissata per novembre con un prezzo a partire da 2049 euro, vediamo nello specifico le caratteristiche dei nuovi laptop ProArt Studiobook 16 OLED.