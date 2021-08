Windows 11, data di uscita ufficiale annunciata da Microsoft: gratuito per chi ha Windows 10

Microsoft ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Windows 11, la nuova incarnazione del suo famosissimo sistema operativo: il 5 ottobre 2021. I PC pronti ad accoglierlo con installato Windows 10, riceveranno l'undicesima versione come aggiornamento gratuito.

L'aggiornamento gratuito sarà rilasciato in diverse fasi, a seconda dei sistemi e dei territori. Comunque saranno prima favoriti i computer più nuovi, quindi tutti gli altri. Aaaron Woodman, il general manager del marketing di Windows per Microsoft, ha spiegato che la compagnia vuole far avere la migliore esperienza possibile a tutti, forte di quanto appreso negli anni con Windows 10. La casa di Redmond si aspetta che tutti i computer compatibili ricevano l'aggiornamento entro metà 2022.

A occuparsi di notificarne la disponibilità su Windows 10 sarà Windows Update, con cui potrete anche verificare la compatibilità del vostro hardware con il nuovo sistema operativo. In alternativa potete usare l'applicazione PC Health Check, che però è ancora in fase di anteprima.

La prima versione di Windows 11 non avrà tutte le caratteristiche annunciate da Microsoft, come ad esempio la possibilità di lanciare applicazioni Android direttamente dal desktop. Molte arriveranno con aggiornamenti successivi, come del resto accaduto anche con Windows 10.

Nel caso il vostro PC non sia compatibile con Windows 11 non vi preoccupate, perché Microsoft continuerà a supportare Windows 10 fino al 14 ottobre 2025.