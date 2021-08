Quali sono i migliori giochi in cui esplorare lo spazio? Ecco le 15 migliori esperienze che abbiamo selezionato per voi.

"Spazio, ultima frontiera" con queste parole iniziava cinquant'anni fa Star Trek, affascinando generazioni di spettatori e instillando dentro di loro un'incredibile bramosia di esplorare le stelle, entrando in contatto con civiltà sconosciute e bizzarre, cercando nel frattempo di non farsi ammazzare e conquistare qualche bella aliena. Purtroppo, nonostante le nostre aspettative sul futuro, l'esplorazione spaziale è ancora un procedimento abbastanza complesso. Per fortuna i giochi sullo spazio sono qua pronti per farci arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima... così possiamo prendere per primi le risorse! Allacciate le cinture e preparate i motori a curvatura, ecco i 15 migliori giochi per esplorare lo spazio!

EVE Online EVE Online Più che un gioco sullo spazio è un trattato di politica, ingegneria e astrofisica condensato sotto forma di righe di codice. EVE Online è una sorta di enorme nicchia videoludica che si autoalimenta, ignara di ciò che succede nel resto del mondo e da essa ignorata. La base del gioco è semplice: costruisci una nave e diventa ciò che vuoi, commerciante, pirata spaziale o tutto ciò che sta nel mezzo, ma 12 anni di vita lo hanno trasformato in un vero e proprio universo parallelo con un sistema economico complicatissimo e guerre di proporzioni galattiche. Se ve la sentite fateci un giro, ma sappiate che lo sbarramento all'ingresso è abbastanza tosto. EVE Online è disponibile su computer.

Elite: Dangerous Elite: Dangerous Seguito di un grande classico e araldo dei giochi che acquistano ancora più senso con la realtà virtuale, Elite: Dangerous è un gioco che o si ama o si odia. Per chi non lo sopporta è solo un complesso simulatore di camionista spaziale in cui si passa la maggior parte del tempo a non fare quasi niente, per chi lo adora è uno dei migliori giochi sullo spazio ed è l'occasione per vivere la vita di Han Solo, godendo ogni tanto di panorami magnifici e impossibili, resi ancora più belli dall'espansione che permette di scendere sui pianeti. Anche qua l'ingresso non è facilissimo, ma ci sono dei tutorial che spiegano le basi e permettono di spingere la propria carretta spaziale in giro per il cosmo. Che vi piaccia o no, la sensazione di attraccare con successo per la prima volta in una mega stazione spaziale è una di quelle cose da provare prima di morire. Elite: Dangerous è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Kerbal Space Program Kerbal Space Program Pilotare un'astronave è difficile, ma costruirla è la vera sfida. Se sognate di lavorare alla NASA allora Kerbal Space Program sarà un perfetto test d'ingresso. Non lasciatevi ingannare dalla veste grafica puccettosa, nelle vene di questo gioco sullo spazio scorrono le leggi dell'astrofisica pura, quella che si studia sui libri, solo che stavolta potrete impararla facendo schiantare le vostre navicelle fai da te. Una volta impratichiti potrete creare vere e proprie stazioni spaziali, lanciare satelliti, tracciare rotte di rifornimento e calcolare la traiettoria di una fionda spaziale che vi porti oltre i confini del conosciuto. Ah, come se non bastasse è anche un gioco ricco di mod e per fortuna ha vari livelli d'ingresso, così volendo potete divertivi anche solo nell'ammirare i vostri spettacolari fallimenti. Kerbal Space Program è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Mass Effect Mass Effect Legendary Edition Gioco imprescindibile per questo articolo, visto che è fra le migliori epopee spaziali, Mass Effect è quello che più di tutti ha catturato lo spirito emozionante e pionieristico di Star Trek. Un grande conflitto intergalattico, razze, culture, specie e lingue differenti, un capitano eroico e un po' dongiovanni, scelte difficili, drammi, amori e colpi di scena. La saga di Mass Effect offre al giocatore tutto ciò che un appassionato di science fiction potrebbe desiderare, il che lo rende di fatto la prima vera space opera del settore. La saga è inoltre tornata grazie alla Remastered, un vero must per chi si è perso i giochi all'epoca dell'uscita originale. Mass Effect Legendary Edition è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Homeworld Homeworld Remastered Collection Uscito nel 1999 e salito subito agli onori della cronaca per il fatto di essere uno dei primi RTS in 3D, Homeworld ci racconta l'epopea dei Kushan, un popolo senza casa in cerca di Hiigara, il suo pianeta d'origine. In questo viaggio spaziale dovremo migliorare le nostre tecnologie, difenderci da pirati spaziali e nemici di ogni sorta, cercando di centellinare ogni risorsa. Le nostre unità infatti passano da una missione all'altra accumulando esperienza, ogni perdita porta con sé un piccolo dramma e ogni pilota sopravvissuto è un pilota che può combattere ancora. A tutto questo sommiamo una grafica che ci regala scontri spettacolari fa piccoli caccia e mastodontiche navi madri, resi ancora più belli dal remake, che lo rendono di certo uno dei migliori giochi sullo spazio per i fan degli RTS. Se poi preferite stare con i piedi per terra c'è sempre Desert of Kharak. Homeworld Remastered Collection è disponibile su PC.

FTL: Faster Than Light FTL: Faster Than Light Un gioco in cui i successi non si misurano in risultati o missioni compiute, ma in minuti di vita. FTL: Faster Than Light ci mette al comando di una nave che dobbiamo costruire scompartimento dopo scompartimento e che viaggia con la serenità di un gelato su un carrello da miniera puntato verso l'inferno. Fulcro di questo gioco sullo spazio è cercare di resistere ad attacchi e avarie cercando di gestire l'equipaggio e inviandolo a riparare i vari guasti, ma dopo un inizio tutto sommato facile impareremo presto che quando qualcosa va male nello spazio, va male a livelli che non potevamo neanche prevedere. Non affezionatevi troppo ai vostri compagni di sventura, nella migliore delle ipotesi li vedrete bruciare vivi per colpa di una tanica d'ossigeno che ha preso fuoco. Sì, abbiamo detto "migliore". FTL: Faster Than Light è disponibile su PC e su dispositivi iOS.

Space Engineers Space Engineers Per definire Space Engineers forse basterebbe dire che è Minecraft nello Spazio, ma sarebbe riduttivo, visto l'incredibile raffinatezza di questo survival che vi permetterà di costruire pezzo dopo pezzo la vostra astronave spaziale. Per sopravvivere dovrete raccogliere materiali di ogni tipo dagli asteroidi, raffinarli, costruire pannelli solari, armi, generatori, paratie stagne, motori, strumenti per la navigazione e generatori di gravità, in una continua spirale di oggetti sempre più complessi, materiali sempre più rari, situazioni sempre più difficili da risolvere, cercando nel frattempo di non morire di una morte orribile perché vi siete dimenticati di rifornire l'ossigeno o vi siete allontanati troppo dalla base e adesso fluttuate nello spazio senza carburante nel jetpack. Per gli amanti dei survival, è uno dei migliori giochi sullo spazio. Space Engineers è disponibile su PC e Xbox One.

Sins Of A Solar Empire Sins Of A Solar Empire Sins Of A Solar Empire forse non estremamente famoso ma centro di una fervida comunità di appassionati, in grado di combinare il divertimento degli scontri su vasta scala di uno RTS 3D con le raffinatezze di un gestionale dedicato alla costruzione di un impero galattico. Tutto inizia con un pugno di pianeti, qualche nave e un cantiere, ma conquista dopo conquista dovremo potremo dominare avamposti, miniere, stazioni di estrazione, sistemi di difesa, nuove tecnologie, assemblando una flotta ricca di navi di ogni dimensione, con cui dare assalto al sistema solare più vicino. E se tutto ciò non vi bastasse per definirlo uno dei migliori giochi sullo spazio, sappiate che ci sono le mod per giocare in stile Star Wars o Battlestar Galactica. Sins of Solar Empire è disponibile su PC.

Outer Wilds Outer Wilds Outer Wilds è una magnifica avventura spaziale nella quale interpretiamo un astronauta alle prime armi che deve esplorare una galassia in miniatura nell'arco di 22 minuti, passando tra un pianeta all'altro e scoprendo di volta in volta frammenti di storia. Quando il tempo finisce, si viene riportati all'inizio e si deve ricominciare, avendo però dalla nostra tutto quello che abbiamo scoperto nelle precedenti partite. Pian piano, scopriremo qual è il mistero alla base di Outer Wilds: dopotutto, non è questo il fulcro dei migliori giochi sullo spazio, andare all'avventura verso l'ignoto? La galassia di Outer Wilds, inoltre, non sta ferma ad aspettarci: i pianeti muoiono, le comete viaggiano nello spazio e certi eventi sono disponibili solo in certi luoghi in un certo momento. Quei 22 minuti di gioco sono incredibilmente densi di segreti da scoprire. Outer Wilds è disponibile su PC, Nintendo Switch Xbox One e PS4.

Stellaris Stellaris Il talentuoso team di Paradox, dopo l'opera medioevale Crusader Kings 2, ha alzato la testa e ha puntato alle stelle. Uno dei migliori giochi sullo spazio di genere strategico attualmente in circolazione è Stellaris. Parliamo di un titolo immenso, uno strategico 4X con meccaniche di gioco estremamente sfaccettate e in grado di fondere la classica profonda gestione delle risorse con meccaniche esplorative estremamente affascinanti. Non guasta poi che abbia una delle migliori interfacce utente per il genere (dettaglio da non sottovalutare). A renderlo ancora più incredibile è la gestione delle relazioni con le altre fazioni: portare la propria civiltà nello spazio, passando tra periodi di pace e di guerra, guardando alleanze sfaldarsi e antichi nemici unirsi non ha prezzo. Stellaris è disponibile su PC, Xbox One e PS4.

Destiny 2 Destiny 2 A fronte di una partenza che non ha saputo convincere al 100% tutti gli appassionati del primo capitolo, l'opera di Bungie è ora uno sparatutto colossale, con una modalità campagna, cooperativa, lunghi archi narrativi, modalità PvP e, soprattutto, tanto (tanto) bottino da raccogliere per diventare sempre più potenti. Destiny 2 ha continuato ad espandersi negli anni, con nuovi archi narrativi che ne hanno ampliato la lore. È anche disponibile una versione free to play, che vi permette di provare una buona fetta di gioco a costo zero. Destiny 2 è un grande gioco sullo spazio per chi è in cerca di tanta azione, soprattutto in compagnia. Destiny 2 è disponibile su PC, Xbox One, PS4, Stadia.

No Man’s Sky No Man's Sky Se parliamo di partenze non perfette, impossibile non pensare subito a No Man's Sky. Il gioco di Hello Games aveva puntato troppo in alto inizialmente, ma il team ha tenuto duro e ha continuato a migliorare la propria epopea e l'ha resa uno dei migliori giochi dello spazio, supportandola con tante espansioni come Beyon, Origins, Prisms e Expedition. In questo gioco avremo di fronte a noi un universo quasi letteralmente infinito di pianeti generati proceduralmente che ci permettono di esplorare, raccogliere risorse, potenziarci e andare di nuovo all'avventura. Possiamo anche creare le nostre basi. Scoprendo pianeti e nuove specie potremo anche dare loro nomi, come veri pionieri spaziali. Non manca poi il multigiocatore che trasforma il nostro viaggio nello spazio in un'avventura di gruppo ancora più divertente e profonda. Il capolavoro di Hello Games ha appena compiuto 5 anni! No Man's Sky è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

Returnal Returnal Lo spazio è spesso il sogno di molti, ma nelle oscure profondità della galassia ci sono anche orrori che non dovrebbero essere svegliati. In Returnal, sviluppato da Housemarque (Resogun, Nex Machina), siamo un'astronauta intrappolata su un pianeta ricolmo di creature d'ispirazione lovecraftiana. Questi mostri tentacolari cercheranno di impedirci di scoprire cosa stia accedendo e perché ad ogni nuova morte ci ritroviamo di nuovo all'inizio del nostro viaggio. Returnal è uno sparatutto in terza persona con una struttura da rogue-like: il mondo di gioco è diviso in regioni, alla fine delle quali ci sarà sempre un potente boss ad attenderci. L'atmosfera è per certo orrifica, pur non essendo un vero e proprio horror. Se siete in cerca di un gioco sullo spazio che punti molto sulla paura dell'ignoto, Returnal è un'ottima scelta. Returnal è disponibile su PS5.

The Outer Worlds The Outer Worlds Anche se il nome è simile, non dovete confondere The Outer Worlds con Outer Wilds. L'opera di Obsidian, come ci si aspetterebbe, è un gioco di ruolo d'azione con un taglio comico che ci porta nello spazio. Dopo le avventure terrestri di Fallout, Obsidian ha optato per la galassia e ha creato un divertente gioco sullo spazio dallo stile retro futuristico nel quale possiamo sparare agli alieni, avanzare nella storia tramite una serie di dialoghi a scelta multipla e creare il caos su vari pianeti. Il nostro personaggio, inoltre, ottiene una serie di abilità anche in base al nostro modo di giocare e alle nostre prestazioni. Queste caratteristiche, che applicheranno sia bonus che malus, possono essere accettate o rifiutate per la massima personalizzazione: non mancano ovviamente statistiche, level up ed equipaggiamenti da recuperare. The Outer Worlds è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.