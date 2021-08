T248, Thrustmaster annuncia un volante di nuova generazione per PC, PS4 e PS5

Thrustmaster ha annunciato il T248, un volante di uova generazione per PC, PS4 e PS5. Il T248 è prenotabile da oggi in Europa, USA e Medio Oriente. La disponibilità effettiva sarà il 21 ottobre 2021. Il prezzo al pubblico è di 349,99€, non poco, ma nemmeno troppo per una periferica simile.

Detta in breve, il T248 vanta un sistema avanzato di Force Feedback, grazie al nuovo sistema ottimizzato Hyper Drive, una maggiore potenza del 70% rispetto ai modelli precedenti di volanti ibridi di Thrustmaster, il T150 Force Feedback e il TMX Force Feedback e la possibilità di impostare tre profili di force feedback.

Vediamo il filmato di presentazione del T248:

Leggiamo la descrizione completa di tutte le caratteristiche del T248:

Display di Gara Interattivo Thrustmaster:

Scegli tra oltre 20 diverse visualizzazioni*** disponibili sul display:

Regolazione manuale di una serie di parametri: angolo di rotazione del volante, tipo di Force Feedback, ecc.

Visualizzazione dei dati della telemetria scelti dall'utente: marcia in uso, velocità, numero di giri, posizione in gara, miglior tempo, ecc.

Force Feedback Dinamico:

Gli utenti potranno facilmente regolare istantaneamente il livello di Force Feedback. Il T248 offre tre diverse curve di Force Feedback (profili inclusi), compatibili con tutti i giochi:

FFB 1: Force Feedback lineare; in questo caso, la forza percepita dall'utente è totalmente proporzionale alla forza richiesta dal gioco.

FFB 2: Force Feedback migliorato, per un miglior controllo in derapata.

FFB 3: Force Feedback potenziato, che permette agli utenti di percepire più distintamente i più piccoli dettagli del tracciato (cordoli, derapate nei fuori pista, ecc.) mentre si è alla guida.

Sistema di nuova generazione Thrustmaster HYBRID DRIVE (guida ibrida):

Il T248 è attualmente l'unico volante con licenza ufficiale, nella sua fascia di prezzo, a essere dotato di una cinghia, unita agli ingranaggi, come parte integrante del suo esclusivo meccanismo ibrido ad alte prestazioni.

Mettendo a disposizione dei giocatori una maggiore potenza (fino al 70% più potente), il T248 domina ogni tracciato, grazie al sensazionale livello di guidabilità reso possibile da questo sistema ibrido; eliminando le sensazioni controintuitive e i problemi di attrito, tipici dei volanti sprovvisti del componente di guida aggiuntivo a cinghia.

Tecnologia magnetica H.E.A.R.T (con sensori effetto Hall):

Caratterizzata da due elementi chiave, strettamente legati alla giocabilità, questa tecnologia aiuta a migliorare la precisione dei giocatori in tutti i giochi, eliminando nel contempo qualsiasi potenziale zona morta.

Le leve del cambio magnetiche accluse al T248 consentono cambi di marcia rapidissimi, con sensazioni di attivazione chiare e precise (tempo di risposta: 30ms), per evitare errori alla guida. Inoltre, questa tecnologia magnetica priva di contatti massimizza la durata delle leve del cambio, per sessioni di gioco senza problemi anche nel lungo periodo.

La nuovissima pedaliera acclusa T3PM - la ciliegina sulla torta - è caratterizzata dalla medesima tecnologia magnetica H.E.A.R.T, proprietaria e brevettata.

Garantendo una precisione realmente eccezionale, nell'ordine dei millesimi di secondo, il T3PM offre 4 diverse configurazioni delle molle, affinché i giocatori possano guidare in totale comfort - e con lo stesso livello di precisione - indipendentemente dalla configurazione di gioco utilizzata (scrivania/tavolo, abitacolo o supporto per volanti). Grazie a movimenti totalmente fluidi e alla mancata perdita di precisione nel corso del tempo, tipica delle normali pedaliere basate su potenziometri, la T3PM rappresenta un enorme e sensazionale balzo in avanti in termini di versatilità e reattività nei giochi.

Fino a 25 pulsanti azione: circa il doppio di quelli presenti nei precedenti modelli di volanti ibridi Thrustmaster.