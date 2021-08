The Big Con: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Vediamo il trailer di lancio dell'allegro e coloratissimo The Big Con, avventura ispirata agli anni '90 in cui si guida Ali, una giovane alla ricerca di un modo per salvare la videoteca della madre. Il gioco è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X e S, ed è giocabile anche tramite Xbox Game Pass.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Big Con di fresca pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

The Big Con è un gioco simpatico, che però non riesce a sviluppare i suoi presupposti in modo approfondito. Si lascia giocare e per il tempo che dura intrattiene anche, ma alla fine non dà molto in termini di esperienza, se non per il suo stile grafico che risalta su tutto il resto. Il sistema di gioco in sé sembra pensato per invogliare il giocatore a saltare le difficoltà, senza mai penalizzarlo veramente. Magari qualcuno lo troverà positivo, ma in questo modo si rischia di perdere davvero tanto per strada e arrivati alla fine ci si chiede inevitabilmente se sia valsa la pena di sforzarsi per provare qualcosa cui non hanno dato peso nemmeno gli sviluppatori stessi.