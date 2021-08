Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di Lowcostcosplay è geniale

Cos'è il genio? Per saperle dovreste seguire le imprese di Lowcostcosplay, maestro capace di trasformare il suo corpo in qualsiasi cosa. Ad esempio qui lo vediamo impegnato con la dea della bellezza stessa: la Aphrodite della serie Record of Ragnarok, di cui fa un cosplay brillante, usando solo la sua pancia, un po' di pittura, alcuni fogli di carta igienica e uno specchio.

Il nostro non solo finisce per rappresentare il personaggio in modo ineccepibile (sempre di un disegno sulla pancia stiamo parlando), ma lo dota anche dei suoi sostegni "tipici", che ne rendono il design tanto particolare e brillante.

Insomma, non serve spendere fortune nella cucitura di abiti per diventare un cosplayer o una cosplayer di successo, ma basta avere creatività, simpatia e una pancia prominente con cui lavorare. Guardiamo l'immagine che vale più di mille parole.

Prima di abbandonarvi, fatevi consigliare altri cosplay, questi molto più tradizionali: il cosplay di Camie di YuzuPyon mostra tutti i lati del personaggio; il cosplay di Hange Zoe da mk_ays è fedele all'originale; il cosplay di Ahsoka Tano firmato Alyson Tabbitha è fedelissimo; il cosplay di Faye Valentine di Giada Robin è esplosivo; il cosplay di Tifa di chocolatcos0 è sia elegante che combattivo; il cosplay di Nico Robin di hisokasfatgrorillagrip è aggressivo; il cosplay di Raiden Shogun di roxanne.kho è elettrizzante; il cosplay di Yoimiya da Shirogane_sama è da fuochi d'artificio; un cosplay di Tifa da aleahime con i capelli corti; il cosplay di Lisa di shinkijade ha anche gli effetti speciali; il cosplay di Misa Amane da Win_winry è gotico e fascinoso; il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi; il cosplay di Fischl di sakura.loli è ricco di fascino; il cosplay di Monika di isiabell è pronto a ossessionarvi.