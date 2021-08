Rustler, la recensione del fu Grand Theft Horse

Non dovete però pensare di trovarvi di fronte un capolavoro narrativo che resterà negli annali, d'altronde non è quel che cerca di fare, ma nel corso della decina di ore scarse che vi serviranno per concludere l'avventura di risate ne farete tante, affiancate in maniera genuina a qualche momento di riflessione sulla nostra società e le sue ipocrisie.

Chiunque abbia seguito il progetto tutto made in Polonia sa bene come Rustler (conosciuto anche come Grand Theft Horse ) voglia essere un accorato tributo alle origini della serie di GTA. Visuale a volo d'uccello, poca attenzione alle buone maniere e immediatezza a non finire. La formula ha funzionato fin dal primo giorno, riuscendo ad accaparrarsi un discreto gruzzolo su Kickstarter e a dare adito ad un nugolo di appassionati mica da ridere. La storia di Guy è di quelle che ricordano gli albori della malavita, quella che nasce nei vicoli poveri delle cittadine di periferia e che poi spera di farsi strada nei quartieri che contano.

Il gameplay è sempre lui, ma rifinito

Rustler: girovagare per il mondo di gioco

Nel corso dei nostri provati vi abbiamo raccontato in più occasioni come Rustler funzionasse nell'idea e in buona parte della realizzazione, ma fosse comunque carente di attenzione di dettagli. A seguito dell'uscita in accesso anticipato il team non si è seduto sugli allori, ma al contrario ha continuano a sfornare aggiornamenti seguendo serrate road map che hanno portato il gioco alla versione 1.0. Non si tratta di un'opera perfetta ed esente da sbavature, ma alcune delle problematiche riscontrate lo scorso febbraio - quando il gioco era già quasi completo dal punto di vista dei contenuti - sono state quantomeno limate.

Per chi non avesse idea di cosa parliamo, Rustler è un piccolo open world action con visuale dall'alto nella quale portare avanti missioni di volta in volta differenti, potendo inframmezzare l'azione con attività secondarie e puro e semplice "giocazzeggio". Il termine, divenuto celebre proprio grazie a GTA, rappresenta la summa delle volontà di Rustler, intorno al quale è stato costruito l'intero mondo di gioco. Nonostante la mappa sia tutt'altro che gigantesca, divisa tra una manciata di borghi cittadini e tanta campagna medioevale, le attività non mancano. Oltre a completare le missioni principali che portano avanti la storia, è possibile compiere anche crimini minori, aiutare personaggi dal dubbio gusto estetico e oratorio, così come darsi alle scazzottate di gruppo, alle corse di cavalli - da correre in prima persona, non scommettendo - o al guadagno pulito occupandosi del recupero di cadaveri. Chiunque conosca la sostanza di un qualsiasi open world, ma soprattutto di quel che furono i primi indimenticabili capitoli di GTA sa di cosa stiamo parlando.

Per portare avanti la nostra scalata criminale avremo a disposizione una moltitudine di armi e anche una buona quantità di abilità. Proprie tra queste ultime sono presenti alcune aggiunte rispetto al passato, potendo ora contare su una serie di skill che permettono la rigenerazione della salute, così come su altre che garantiscono sconti ai negozi o la possibilità di richiamare un cavallo ovunque.

Sempre parlando di aggiunte e rifiniture i ragazzi del team hanno pensato bene di incentivare anche chi ha già completato la campagna principale, aggiungendo un arco narrativo dedicato al padre di Guy, così come una serie di nuove quest secondarie con protagonisti una strega e un aspirante rapper - queste ultime totalmente fuori di testa. A fare contenti buona parte dei giocatori c'ha poi pensato l'introduzione dell'acquisto delle case. Spendendo qualche migliaio di monete d'oro è quindi ora possibile comprare una manciata di abitazioni in giro per tutta la mappa, ognuna con una serie di vantaggi e oggetti recuperabili nelle vicinanze, oltre che trasformando ognuna in un nuovo punto di salvataggio. Aggiunti anche i viaggi rapidi via terra e via mare, utilizzabili anche nel corso di determinate missioni, accorciando degli spostamenti che, in ogni caso, non si possono certo considerare proibitori vista la grandezza del mondo di gioco.

Rustler: si inizia sempre dai bassifondi

Oltre a tutte queste aggiunte più o meno significative il team ha pensato bene di bilanciare un po' l'esperienza, aggiungendo nemici, aumentando e diminuendo danni e resistenza di alcuni di essi, sia nell'open world che in specifiche missioni, fino anche ad arrivare all'elemento che più ci ha regalato un sorriso. In passato avevamo fatto presente come la frustrazione di alcune missioni mal bilanciate in termini di difficoltà e durata divenisse insopportabile a causa della mancanza dei checkpoint. Finalmente il gioco salva ad intervalli più o meno regolari, una volta compiuti alcuni atti specifici di ogni missione. Seppur non sempre gestiti al meglio, non possiamo che applaudire ad una aggiunta che cambia completamente la faccia di alcuni momenti altrimenti tediosi. Questo aspetto non migliora un sistema di combattimento ben lontano dall'eccellenza, che a volte porta davvero allo stremo delle forze, ma risulta sicuramente un incentivo a ritentare, dando il beneficio del dubbio ad una produzione comunque piccola e colma di anima.