Stranger Things 3: The Game sta per essere rimosso da Steam e GOG

Nella giornata di oggi, 31 agosto 2021, Stranger Things 3: The Game verrà rimosso da Steam e GOG. Ciò significa che non sarà più acquistabile su PC. L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo BonusXP, che purtroppo non ha fornito motivazioni in merito alla novità.

Naturalmente chi già possiede il gioco potrà continuare a scaricarlo e a giocarci, ma tutti gli altri non potranno più farlo. Pensato come titolo di accompagnamento della terza stagione della serie Stranger Things su Netflix, è probabile che il gioco abbia esaurito la sua funzione, soprattutto in vista del lancio della stagione successiva.

Attualmente Stranger Things 3: The Game sembra essere ancora disponibile su console, quindi la rimozione sembra abbia riguardato soltanto la versione PC. Del resto Stranger Things 3: The Game non è l'unico titolo a tema che sta per fare la sua scomparsa: anche i contenuti dedicati alla serie dell'horror multiplayer Dead By Daylight stanno per essere rimossi.

Qualcuno ha collegato l'accaduto al fallimento del publisher della versione Nintendo Switch, En Mass Entertainment, anche se è difficile legare le due cose, visto che la versione PC è stata pubblicata da BonusXP stessa.