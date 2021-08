DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 per Nintendo Switch disponibile

Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato la disponibilità odierna della versione Nintendo Switch di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2. Per chi non la conoscesse, si tratta della seconda espansione single player del gioco, che conclude la campagna per giocatore singolo.

Imbraccia il Martello delle Sentinelle e cingi d'assedio Immora, la roccaforte del Signore Oscuro, nella battaglia finale che ricaccerà le orde demoniache negli abissi dell'Inferno una volta per tutte. In modalità TV o portatile, l'epica guerra dello Slayer contro le forze del male giunge oggi alla sua conclusione.

Rivediamo anche il trailer che mostra questa specifica versione del gioco:

Potete acquistare DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 da solo, o come parte della Deluxe Edition del gioco. Entrambe le versioni vi daranno l'accesso immediato ai nuovi contenuti.

Infine, vi ricordiamo che DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 è disponibile anche per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia.