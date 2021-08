Cris Tale: update per PC e PS5 cambia l'endgame e risolve vari problemi

Dreams Uncorporated - sviluppatore - e Modus Games - editore - hanno confermato l'arrivo dell'update PC e PS5 di Cris Tale, l'interessante retro JRPG a tema colombiano. L'aggiornamento cambia l'endgame e risolve una serie di problemi. Per il momento non ci sono informazioni riguarda all'arrivo dell'update per altre piattaforme.

Ecco la lista delle correzioni dell'update PS5 e PC di Cris Tale:



Corretti numerosi bug di testo

(Per PC) Aggiunto il primo set di opzioni di impostazione grafica, tra cui l'aspect ratio e le opzioni vSync

(Per PC) Risolti problemi di visualizzazione in modalità ultra-widescreen

Corretti numerosi soft-lock segnalati dagli utenti

Risolto un risultato non sbloccabile

Corretti i nemici che occasionalmente non appaiono durante una battaglia nelle miniere di sale

Risolto il problema della distorsione dell'icona "ustione" quando si usano i colpi d'impatto

Aggiustato il prezzo delle Tende

Aggiustato il prezzo dell'Anello della distorsione

Crisbell ora impara a guarire al livello 2

L'imperatrice ora userà la guarigione perfetta solo per due turni

Cris Tale

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Cris Tales è un inno d'amore ai JRPG, ma è anche una ventata d'aria fresca ricca di numerosi spunti interessanti. Cris Tales non inventa nulla di nuovo, ma sfrutta i pilastri di un genere innovando nei punti giusti con il sapiente uso degli escamotage temporali. Soffre dei congeniti problemi di un JRPG d'altri tempi ma riesce a creare numerosi spunti ricchi di originalità."

"A partire dalla scelta di basarsi sulla cultura colombiana a 360 gradi, dalla bellezza architettonica alla vivacità dei dipinti, passando per le difficoltà sociali e le condizioni economiche anche attraverso le contrastanti scelte politiche. Che sia la direzione artistica o uno spunto narrativo, Cris Tales non è superficiale né approssimativo ma trova sempre un modo delicato di raccontare una storia."