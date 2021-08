Animal Crossing: New Horizons: le scarpe di Puma dedicate alla serie arrivano a metà settembre

Le scarpe di Animal Crossing: New Horizons, realizzate da Puma, arriveranno nei negozi il 18 settembre 2021. Si tratta di un'intera linea, chiamata Puma x Animal Crossing e mancano poche settimane per poterla indossare, almeno per chi vive negli Stati Uniti.

Il tweet con l'annuncio della data, pubblicato da Nintendo of America, mostra un paio delle scarpe della linea in fotografia. Purtroppo però non fornisce altri dettagli in merito. Attualmente, quindi, non ne conosciamo i prezzi e non sappiamo come saranno tutti i modelli, che rimangono avvolti nel mistero.

Non è la prima volta che Puma collabora con Nintendo. Proprio quest'anno sono state lanciate delle scarpe a tema Mario in concomitanza dell'arrivo di Super Mario 3D All-Stars.