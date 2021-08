Genshin Impact: il cosplay di Lisa di shinkijade ha anche gli effetti speciali

Genshin Impact si prepara all'update 2.1 e continua a introdurre nuovi personaggi. I nomi storici del gioco, però, non vengono dimenticati e tra questi vi è di certo Lisa. Il personaggio è sempre uno dei più amati dal pubblico e, soprattutto, dal mondo del cosplay. Ora, ad esempio, abbiamo modo di vedere il cosplay di Lisa realizzato da shikojade.

shinkojade ha ricreato la maga di Genshin Impact in modo fedele al design originale e, in questi scatti, ha anche inserito un po' di effetti speciali per rappresentare la magia elettrica di Lisa. Scorrendo è possibile vedere alcuni dettagli della fotografia, così da ammirare la cura per i dettagli della cosplayer.

Se siete grandi fan di Lisa, allora non dovete perdervi anche questi altri scatti: ad esempio, potete vedere il cosplay di Lisa di anastasia.komori ci domina dall'alto. Anche il cosplay di Lisa di anastasia.komori è semplice ma non manca di nulla. Come non ammirare poi il cosplay di Lisa di aoimomoko è identico in ogni dettaglio. Chiudiamo con il cosplay di Lisa di mizuvzcos è perfetto.

Se preferite altri generi, ecco il cosplay di 2B di anastasia.komori si svela con tre costumi diversi. Come non ammirare, inoltre, il cosplay di Tifa di kseniya propone il vestito blu del remake. Anche il cosplay di Ellie di likeassassin è di nuovo incredibile. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di monpink è sanguinolento e folle.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da shinkojade? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?