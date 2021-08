PS5: il PlayStation Store potrebbe evolversi con pagine dinamiche, secondo un brevetto

PS5 potrebbe presto vedere un'evoluzione sostanziale del PlayStation Store, almeno per quanto riguarda l'interfaccia utente, a giudicare da un brevetto di Sony emerso di recente anche se registrato già lo scorso maggio, che fa riferimento alla possibilità di pagine dinamiche e interattive.

Il documento legato al brevetto parla di "tecniche per fornire informazioni e funzionalità basate sul ciclo di vita di un videogioco e sul contesto dell'utente", cosa che fa pensare a un'interfaccia che tenga in considerazione gli aggiornamenti e le novità applicate ai vari videogiochi e disponga le informazioni anche in base alle abitudini d'utilizzo dei giocatori.

Il nuovo PlayStation Store che potrebbe essere tratteggiato da questo brevetto, insomma, sembra particolarmente impostato per rinnovare le pagine dei prodotti aggiornandole in maniera dinamica in base ai nuovi contenuti disponibili per i vari giochi, cosa che risulta particolarmente pratica per quei giochi con elementi "live service" come Destiny 2, Call of Duty: Warzone e Fortnite, per esempio.

In questo modo, lo Store potrebbe fornire novità e informazioni aggiornate direttamente dalla pagina ufficiale del prodotto, inoltre selezionandole e mettendole in evidenza a seconda delle abitudini di utilizzo dell'utente.

Si tratta comunque solo di un brevetto, dunque non è detto che questo progetto venga poi effettivamente realizzato, ma intanto potrebbe essere indicativo di una direzione da intraprendere per il PlayStation Store, considerando anche come l'interfaccia utente di PS5 voglia puntare alla novità, rispetto alla continuità con PS4.