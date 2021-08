LG TV OLED da 42 pollici ottimizzati per videogiochi usciranno nel 2022?

LG potrebbe lanciare i nuovi TV OLED da 42 pollici specificamente ottimizzati per i videogiochi nel 2022, secondo quanto riferito dalla pubblicazione coreana The Korea Economic Daily, dunque non una fonte ufficiale ma possibilmente ben informata.

D'altra parte, si tratta della stessa fonte che ha fornito di recente informazioni sui TV QD-Display di Samsung con tecnologia QD-OLED, dunque sembra essere alquanto dentro alle questioni relative alla produzione di display di questo tipo per le compagnie coreane.

Non è la prima volta che si parla di display OLED da 42 pollici: il nuovo taglio era emerso già nel corso del CES 2021, riferiti come progetto in sviluppo presso LG Display, da aggiungere anche al formato 83 pollici già utilizzato da altre compagnie.

Lo spostamento verso formati più piccoli è decisamente recente, con i 48 pollici introdotti ufficialmente l'anno scorso e ancora scarsamente diffusi ma molto richiesti da alcune fasce di pubblico. Tra questi ci sono i videogiocatori, che cercano tagli minori da utilizzare magari per le postazioni da "scrivania", per le quali un 48 pollici risulta ancora un po' troppo ampio.

In risposta a questa esigenza, i nuovi OLED TV da 42 pollici potrebbero essere l'ideale e infatti l'idea di LG è di ottimizzarli al massimo per l'uso con i videogiochi. Secondo la fonte coreana, il lancio di questi display era previsto già per la seconda metà del 2021, ma tutto è slittato più avanti fino al 2022.

A questo punto, la presentazione potrebbe avvenire direttamente al CES 2022 previsto a gennaio. Non ci sono ancora caratteristiche ufficiali, ma è quasi sicuro che i nuovi OLED da 42 pollici abbiano risoluzione 4K Ultra HD e probabilmente con le caratteristiche HDMI 2.1, in grado di raggiungere i 120 Hz e con supporto per VRR, G-Sync e FreeSync, come gli attuali modelli CX e C1.

Probabile anche la presenza del Dolby Vision a 4K e 120 Hz, caratteristica introdotta quest'anno attraverso aggiornamenti firmware e sostenuta da Xbox Series X|S.