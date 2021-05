Genshin Impact: il cosplay di Lisa di mizuvzcos è perfetto

I migliori giochi di una generazione sono spesso quelli che sanno colpire i giocatori tramite i propri personaggi. Genshin Impact di certo non manca di personaggi: trovare nuovi membri per il proprio team è fondamentale, infatti. Tra i moltissimi personaggi, uno di quelli che più ha colpito gli appassionati è Lisa. Ora, mizuvzcos ci propone il suo cosplay di Lisa: il risultato è perfetto.

mizuvzcos propone in modo molto fedele Lisa: la maga è nota per l'utilizzo dell'elemento elettrico ed è uno dei primi personaggi che possono essere ottenuti dal giocatore. Come ogni buona maga, Lisa viene spesso raffigurata con un libro in mano in Genshin Impact. In questo cosplay, mizuvzcos non si è quindi dimenticata di questo dettaglio.

In passato abbiamo visto più volte cosplay dedicati a questo personaggio. Ad esempio, il cosplay di Lisa di Himeahri è di alta qualità. Anche il cosplay di Lisa di Pepper è perfettamente realizzato. Infine, il cosplay di Lisa di Ladalyumos è di grande impatto.

Cambiando genere, non dovete perdervi il cosplay di Zelda di likeassassin: è celestiale. Anche il cosplay di 2B di Shirogane è floreale e stupendo. Infine, vi suggeriamo il cosplay di Himiko Toga di xxerxes: è una copia perfetta.

Diteci, cosa pensate del cosplay di Lisa realizzato da mizuvzcos? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?