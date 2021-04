Genshin Impact: il cosplay di Lisa di Ladalyumos è di grande impatto

Genshin Impact ha attirato le ire di molti fan negli ultimi giorni, per i motivi più disparati. La maggior parte dei giocatori, però, continuano a divertirsi con il gioco di miHoYo senza porsi troppe domande. Il motivo? La qualità del gameplay e la bellezza dei personaggi. Infatti, questi ultimi sono i più gettonati dai e dalle cosplayer sin da quanto il free to play è stato rilasciato. Ladalyumos, ad esempio, ci propone il suo cosplay di Lisa; il risultato è di grande impatto.

Come potete vedere anche voi dallo scatto condiviso su Instagram da Ladalyumos, che trovate poco sotto, questo cosplay rispetta lo stile originale del personaggio di Genshin Impact. miHoYo ha optato per un stile molto cartoon/anime, con design elaborati e alle volte abbastanza ammiccanti. Lisa è per certo uno di questi ultimi.

Ladalyumos non è però nuova al mondo del cosplay e non è nuova a personaggi che non hanno timore di mostrare un po' più di pelle. Ciò che conta, comunque, è che il costume scelto dalla cosplayer è di alta qualità, rifinito in ogni dettaglio. Anche lo scatto è d'impatto, grazie alla location luminosa: l'impressione che suscita questa fotografia è di grande relax.

Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay di Ladalyumos? È uno dei vostri preferiti tra quelli creati dalla cosplayer?