Nier Automata: il cosplay di 2B firmato naiichiru è di struggente bellezza

Nier Replicant Ver.1.22474487139... è sempre più vicino all'uscita e i fan della saga non vedono l'ora di rivivere il gioco di Square Enix su hardware più moderni. Il vero successo della saga è però arrivato solo con il secondo capitolo, Nier Automata, che ha colpito al cuore gli appassionati grazie alla sua trama tragica ma in qualche modo carica di bellezza e speranza. Ora, naiichiru ci propone un nuovo cosplay di 2B, protagonista del gioco.

Come potete vedere dai due scatti condivisi su Instagram, disponibili in calce, questa versione di 2B firmata naiichiru è estremamente fedele alla versione originale. La potenza di questi scatti, però, non è legata solo alla qualità del cosplay, ma alle sensazioni che è in grado di far emergere in ognuno di noi. La luce soffusa che cade dall'altro, la desolazione dell'edificio abbandonato, i colori scuri dell'ambiente che si fondono con la tenuta da battaglia di 2B: queste fotografie riescono a far emergere la struggente bellezza del mondo di Nier Automata.

2B continua a essere uno dei soggetti preferiti dei giocatori di Nier Automata, così come delle cosplayer di tutto il mondo. Di recente, ad esempio, vi abbiamo proposto il cosplay di 2B firmato 流雲: è uno dei migliori di sempre. Ecco a voi anche il cosplay di A2 firmato Jannetin: è il sogno dei fan.

Cambiando genere, ecco il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle: vi strega con gli occhi. Come non citare poi il cosplay di Bunny Bulma di mochiiimarie: è alla ricerca delle Sfere! Chiudiamo ora con il cosplay di Wanda di candylion: è classico e prorompente.