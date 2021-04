La mia casa in Animal Crossing giudicata da una vera designer

All'interno della serie di Animal Crossing è da sempre presente l'ABC (Accademia delle Belle Case), e New Horizons non fa certo eccezione. Non mi fido però troppo del suo giudizio (penso sia in combutta con quel manigoldo di Tom Nook), quindi mi sono rivolta a una professionista del settore per avere un parere sulla mia abitazione: ecco la valutazione dell'interior designer Debora Cosmai.