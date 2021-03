Animal Crossing: New Horizons, la canzone "Zero to Hero" di Hercules della Disney rifatta col gioco

Una delle cose che rendono Animal Crossing: New Horizons superiore alle edizioni precedenti è la superiore flessibilità del gioco. Oltre a show televisivi o campagne elettorali, attraverso il blockbuster di Nintendo è possibile ricreare interamente alcuni video musicali. Ne è un esempio la ricostruzione di "Zero to Hero", celebre canzone del film Hercules della Disney.

Hercules è una pellicola del 1997 che racconta, come è facile capire, la storia di Ercole. Lo fa con il classico stile Disney, ovvero edulcorando le parti più truculente e infarcendo la storia con momenti musicali memorabili, spesso cantati da grandi artisti.

In questo caso il canale YouTube ACNH Disney Resort ha voluto ricreare la canzone di David Zippel e Alan Menken. Si tratta, a detta del curatore del canale, del loro progetto più ambizioso, che ha richiesto più di due mesi per la progettazione e le riprese. È stato girato tutto sull'isola di Fiorilio, con uno schermo verde sullo sfondo.

Lo stesso canale ha creato anche una ricostruzione di Disneyland, ma anche la versione di Do you want to build a snowman?, una delle canzoni più famose di Frozen. Nel caso in cui vogliate vederla, la troverete a questo indirizzo.

Di seguito, invece, vi mettiamo la versione originale di Zero to Hero, così da poter fare un confronto con la versione di Animal Crossing: New Horizons.