Rust: la patch del 1 aprile conterrà i gesti e la possibilità di giocare a carte

Nonostante Valheim sembra avergli soffiato il momento di grande popolarità, Facepunch Studios sta continuando a lavorare per migliorare e espandere Rust. Per esempio, la patch del 1 aprile 2021 aggiungerà la possibilità di giocare a carte, oltre che la possibilità di comunicare attraverso i gesti,

La novità principale di Rust è sicuramente l'annuncio della data di uscita su console. Grazie alla versione per PS4 e Xbox One (e di riflesso per PlayStation 5 e Xbox Series X|S) Facepunch Studios spera di espandere ulteriormente la base di utenza di questo amato survival.

In previsione di ciò lo sviluppatore sta testando e pubblicherà il primo di aprile un aggiornamento che consentirà a chi utilizza un gamepad di comunicare molto più facilmente con le altre persone. Basterà premere il tasto B (o cerchio) e si aprirà una ruota con diverse espressioni sopra. Una volta scelta quella corretta il personaggio la eseguirà. Si va dall'arrendersi al gesto dell'OK, passando per gli applausi o un gesto di vittoria.

In questo modo anche coloro che non hanno a disposizione una testiera potranno comunicare con gli altri le emozioni più immediate. La seconda novità consentirà di giocare a carte con le altre persone. Sarà strano farlo in un mondo nel quale la sopravvivenza è sempre a rischio, ma volendo potrete scommettere qualche rottame con le altre persone. In modo da rubare tutti gli averi delle altre persone, ma in modo non violento.