Sol Cresta, PlatinumGames annuncia per davvero un pesce d'aprile del 2020

Sol Cresta è realtà: presentato lo scorso anno come pesce d'aprile, lo sparatutto in stile retrò di PlatinumGames esiste davvero ed è in lavorazione per PC, PS4 e Nintendo Switch.

In uscita nel 2021, come conferma il trailer che trovate in calce, Sol Cresta si pone come il "bonus stage" dei celebri Platinum4 del team giapponese.

Parliamo di un titolo che riprende la tradizione di classici come Moon Cresta e Terra Cresta, e che va a collocarsi nella linea "Neo-Classic Arcade" di PlatinumGames.

A vedere l'annuncio molti hanno pensato a un nuovo scherzo, ma oltre al tweet dello studio nipponico, che trovate in calce, a conferma della legittimità di Sol Cresta c'è anche la classificazione del gioco apparsa in Corea del Sud.