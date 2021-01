Nier Automata: il cosplay di A2 firmato Jannetin è il sogno dei fan

Il 2021 è iniziato e nuovi giochi sono in arrivo: i cosplayer si adatteranno quindi alle nuove mode e ai nuovi personaggi che nasceranno nel corso dell'anno. Nel frattempo, però, c'è tempo e spazio per continuare ad ammirare una serie di evergreen, come A2 di Nier Automata. La guerriera è stata al centro di un nuovo scatto di Jannetin, che ha condiviso il proprio cosplay di A2 su Instagram.

Come potete vedere in calce, Jannetin propone una A2 estremamente fedele all'originale. La guerriera è nota per il suo vestito lacero, simbolo del lungo tempo passato in battaglia, così come per la pelle (o sarebbe meglio dire scocca?) frammentata in più punti. Il risultato finale del trucco di Jannetin per questo cosplay è notevole.

Anche il fondale, metallico e arrugginito, richiama chiaramente il mondo di Nier Automata, oramai decaduto e ricolmo di macerie e resti di edifici fatiscenti. A2 di Jannetin si fonde perfettamente all'ambiente in questo scatto.

Nier potrebbe tornare al centro dell'attenzione dei cosplayer di tutto il mondo fra non molto, grazie all'arrivo del prequel di Automata: parliamo ovviamente di Nier Replicant ver.1.22474487139..., che rimetterà in campo personaggi come Kainé. Nel frattempo, però, possiamo goderci le proposte cosplay di molte altre content creator: ad esempio, il cosplay di 2B di Misaki Sai è originale e seducente. Invece, il cosplay di 2B di Lada Lyumos non lascia nulla all'immaginazione.