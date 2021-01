The Last of Us 2 non permette di distruggere PS3

In The Last of Us 2 non è possibile distruggere o danneggiare una PS3 nascosta. Un utente l'ha scoperta in un mobiletto pieno di fori di proiettile. La console di suo però non ha alcun danno e non è possibile causargliene con nessuna arma. Perché mai?

Quando si parlò dell'easter egg di PlayStation Vita, il game director Neil Druckmann spiegò nel corso del podcast Kinda Funny Games che ottenere la licenza per inserirla in gioco fu più complicato del previsto, nonostante Naughty Dog sia uno studio first party di Sony. Disse anche che la licenza impediva di danneggiarla: Sony non aveva voluto nemmeno che sullo schermo apparissero delle crepe dopo la caduta.

Probabilmente PS3 è stata concessa con una licenza dello stesso tipo. Questo per dire che anche un dettaglio apparentemente insignificante come questo si porta dietro una quantità enorme di problematiche.

Per il resto rimaniamo in attesa del prossimo easter egg di The Last of Us 2, che rimane un'esclusiva PS4, anche se si vocifera l'arrivo di una versione specifica per PS5 con grafica potenziata.