The Last of Us 2, PlayStation Vita e Hotline Miami: ecco com'è nato l'easter egg

The Last of Us 2 include un easter egg in cui compare una PlayStation Vita su cui gira Hotline Miami, e il co-game director Anthony Newman ha spiegato l'origine di questa buffa citazione.

"Penso sia tutto partito da Neil Druckmann. È un grande fan di Hotline Miami, lo sono anch'io ma non tanto quanto lui", ha detto Newman nella stessa intervista in cui ha parlato di come la storia di The Last of Us 2 sia la più complessa che Naughty Dog abbia mai raccontato.

"All'inizio volevamo solo che la ragazza fosse distratta da qualcosa che le impedisse di notare l'arrivo di Ellie, e così ci siamo detti che inserire una PlayStation Vita sarebbe stato divertente, prima ancora di chiederci a cosa potesse giocare."

"Penso quindi che a quel punto Neil abbia avuto l'idea di citare Hotline Miami, contattando il team di sviluppo per renderli partecipi di questa operazione."

Come riportato, la PlayStation Vita presente in The Last of Us 2 ha scatenato l'ironia sui social, raggiungendo dunque l'obiettivo che Druckmann si era prefissato: colpire l'utenza e farla discutere.