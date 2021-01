TES Online: la fede nuziale da 1.000 dollari, perfetta per il vostro matrimonio

Siete in cerca di una fede nuziale unica e di qualità? Qualcosa che sia perfetto per appassionati di videogiochi? Non volete badare a spese? Allora sarete felici di sapere che Bethesda ha la soluzione perfetta per voi: l'anello del Rituale di Mara di TES Online. Lo sviluppatore ha infatti da poco introdotto questo prodotto nel suo store online. Il prezzo? Solo 1.000 dollari per anello.

Si tratta di un anello da dieci carati di oro giallo e, secondo la descrizione ufficiale, è stato "lucidato fino a farlo riflettere come uno specchio". All'interno sono anche incise le seguenti parole "With this ring and Mara's blessing" (ovvero "Con questo anello e la benedizione di Mara"). Mara è una delle nove divinità della lore di TES Online dell'intera saga: è la dea dell'amore, del matrimonio e della compassione.

Se volete assolutamente avere questo pezzo da collezione, sappiate che sarà disponibile al preordine fino al 14 febbraio: dopodiché non sarà più in vendita, quindi ora o mai più. Non pensiamo che molti vorrebbero veramente usarlo come fede nuziale, considerando lo stile, ma potremmo essere stupiti. Bethesda lo descrive con le seguenti parole: l'anello "porta con sé un certo calore e un tono giallo spesso usato nei gioielli storici del vecchio mondo".

Potete trovare l'anello qui, ma come detto il prezzo non è esattamente alla portata di tutti. Per fortuna Bethesda mette a disposizione anche una versione argentea che costa solo 85 dollari. I fan di TES Online in cerca di un piccolo accessorio potrebbero preferire questa versione, crediamo.

Vi ricordiamo infine che la presentazione di Gates of Oblivion è stata posticipata a causa Inauguration Day USA: i fan di TES Online dovranno attendere un po' per nuove informazioni.