PS5: negozio online dice di avere la console in vendita, ma è molto dubbio

Lo sconosciuto negozio online Free Game Life potrebbe essere un nuovo Euromediashop, visto che stranamente ha in vendita PS5 mentre tutte le grandi catene del mondo sono in attesa di rifornimenti. Ci siamo imbattuti nella sua pubblicità su Facebook e abbiamo cliccato incuriositi dalla promessa di poter comprare la console di nuova generazione di Sony, data per immeditamente disponibile.

La pubblicità recita infatti:

Con l'acquisto e lo stoccaggio in magazzino, li vendiamo oggi.

Le nostre console sono già disponibili. Scopri la nuova console del futuro.

Le scorte sono molto limitate, quindi non aspettare di esaurire le scorte prima di effettuare l'ordine.

Consegna gratuita entro due giorni lavorativi

SAV disponibile 24 ore su 24

Garanzia di un anno

Entrati nel negozio ci siamo ritrovati davanti a un layout web standard, davvero povero e minimale. Esaminando un po' il sito abbiamo scoperto che pare abbiano in vendita solo i due modelli di PS5 e la PS HD Camera.

Incuriositi abbiamo fatto il whois del dominio, scoprendo che è stato registrato il 21 dicembre 2020, meno di un mese fa. Ricapitoliamo: abbiamo davanti un negozio online nato da pochissimo che ci attira con delle pubblicità su Facebook per venderci un unico prodotto: l'introvabile PS5.

Per verifica abbiamo messo una PS5 nel carrello e siamo andati avanti con la transazione, scoprendo altri dettagli poco chiari, come il fatto che il sistema di pagamento di Free Game Life non riesca a calcolare correttamente l'IVA del prodotto.

Dopo aver inserito dei dati falsi (per paura che si tratti di un sito di scam) siamo arrivati ai metodi di pagamento: carta di credito e "trasferimento bancario". Il modulo della carta di credito non è protetto, quindi abbiamo evitato di inserire i nostri dati.

Scelto il trasferimento bancario, indovinate un po'? Appare una schermata di riepilogo che ci invita a fare un bonifico a tal Emilia Lopez Velez/FGL. Da notare che il codice IBAN fornito corrisponde a un istituto di credito spagnolo, non italiano.

La sostanza è: non fidatevi e non provate ad acquistare nulla da Free Game Life, perché non è un sito affidabile (ci sono anche le recensioni false, per dire). Anno nuovo, Euromediashop nuovo, a quanto pare.