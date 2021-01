The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion, presentazione posticipata causa Inauguration Day USA

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion doveva essere presentato con un evento ufficiale il 21 gennaio, ma Bethesda ha deciso di posticipare questa presentazione per la concomitanza con l'Inauguration Day in USA con l'insediamento del nuovo Presidente.

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion è stato annunciato nel corso dei Game Awards il mese scorso e doveva essere mostrato con un evento piuttosto approfondito fissato per il 21 gennaio, trasmesso in streaming, durante il quale il creative director Rich Lambert e altri sviluppatori avrebbero presentato più nel dettaglio tutti i nuovi contenuti previsti e gli elementi del gameplay aggiuntivi.

L'evento di presentazione si terrà comunque nella forma prevista ma verrà effettuato il 26 gennaio alle ore 22:00 invece del 21 del mese, per non incappare nella contemporaneità con gli eventi legati all'Inauguration Day che si terrà invece il 20 gennaio.

Non è chiarissimo il perché sia stato necessario uno spostamento del genere, considerando la natura online dell'evento, ma sembra che Zenimax e Bethesda vogliano comunque mantenere la massima sicurezza per i propri dipendenti: "Visti i recenti eventi, abbiamo optato per la sicurezza", ha risposto l'account ufficiale di The Elder Scrolls Online su Twitter. "Abbiamo giocatori in tutto il mondo, ma la maggior parte dei nostri impiegati vive e lavora vicino alla capitale".

Dunque la compagnia ha deciso di mantenerli tranquilli per le giornate corrispondenti all'Inauguration Day, che potrebbero essere movimentate. Il MMORPG di Zenimax Online si era aggiornato già a novembre, per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di The Elder Scrolls Online: Markarth.