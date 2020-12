The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion: ecco il trailer dei The Game Awards

I The Game Awards 2020 sono un evento degno di nota, innegabilmente, con la comparsa di grandi nomi come Perfect Dark e Dragon Age. Nel mezzo delle premiazioni, inoltre, c'è stato spazio anche per The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion.

Come i fan capiranno subito dal titolo, si tratta di una nuova espansione basata sull'Oblivion, il regno demoniaco della mitologia di The Elder Scrolls. I giocatori hanno già avuto modo di affrontare la minaccia dell'Oblivion nel quarto capitolo numerato di The Elder Scrolls.

Il filmato ci mostra un'elfa che, tramite un sogno, si rende conto dell'arrivo della grande minaccia. Purtroppo non abbiamo modo di vedere del gameplay, ma siamo certi che rispetterà lo stile di The Elder Scrolls Online.

Come indicato dal trailer di Zenimax Studio, questa nuova espansione arriverà nel corso del 2021. Non possiamo quindi fare altro se non prepararci all'arrivo dell'Oblivion con il nostro personaggio.