The Elder Scrolls Online avrà mai il crossplay? Il team spiega il suo punto di vista

Da quando The Elder Scrolls Online è arrivato su console, i giocatori hanno chiesto l'introduzione della funzione di crossplay, ovvero la possibilità di giocare online con le persone che si trovano su piattaforme diverse dalla propria. Per chi ha amici "sparsi" su tutte le piattaforme, è fondamentale. Perché non è disponibile?

Greg Miller di Kinda Funny ha posto una domanda agli sviluppatori di ESO durante una serie di podcast, ed è emerso che Zenimax spera che un giorno sia possibile introdurre il crossplay.