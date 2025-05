Daredevil arriverà al cinema con un film dedicato? L'attore protagonista dice cosa fare per farlo succedere

Il Marvel Cinematic Universe è denso di personaggi e molti di essi hanno trovato spazio in televisione o al cinema. Ad esempio, Daredevil è da poco ritornato continuando le proprie avventure della serie Netflix, inserendosi nella narrativa attuale di Marvel.

Riuscirà però mai a fare un salto in avanti e avere un proprio film? Oltre a qualche minuto durante Spider-Man No Way Home, l'eroe in rosso e oro di Hell's Kitchen è stato relegato sul piccolo schermo. I fan probabilmente apprezzerebbero l'idea di vedere una intera pellicola da alto budget a lui dedicata.