Samsung Galaxy Watch 8 non porterà novità al processore, secondo un rumor

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Samsung Galaxy Watch 8 , il nuovo modello di smartwatch della compagnia coreana previsto indicativamente per il mese di luglio. Nel frattempo, un nuovo rumor delle ultime ore suggerirebbe poche novità al processore per il nuovo smartwatch rispetto a quanto visto con il modello precedente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

I nuovi modelli presenteranno l'interfaccia proprietaria One UI 8 preinstallata al loro interno. Le novità più importanti del nuovo modello di Samsung potrebbero riguardare dunque il suo design e le nuove funzionalità introdotte all'interno del sistema operativo: tra quelle più attese ricordiamo in particolare Calcolatrice , Registratore vocale , Samsung Buds Controller .

Quando uscirà Samsung Galaxy Watch 8

Al momento non conosciamo ancora una precisa data d'uscita per Samsung Galaxy Watch 8, che potrebbe vedere indicativamente la luce nel corso del mese di luglio. Entrando nello specifico, Samsung potrebbe presentare Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch 8 Classic in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, che potrebbe tenersi nel mese di luglio in quel di New York, assieme ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7.

I presunti render di Samsung Galaxy Watch 8

Il modello Classic presenterebbe una ghiera con dimensione unica da 47 millimetri, a differenza della controparte standard, che sarà invece disponibile rispettivamente nei tagli da 40 e 44 millimetri. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale in merito da parte della compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.