Samsung Galaxy Z Flip7 monterà il chip Exynos 2500, è quasi ufficiale

Sempre meno ci settimane ci separano dal probabile annuncio ufficiale dei nuovi modelli pieghevoli della compagnia sudcoreana, rispettivamente Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 , che si terrà probabilmente in quel di New York. In particolare, un report delle ultime ore avrebbe praticamente confermato il chip che sarà montato all'interno di Samsung Galaxy Z Flip7, e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

L'insolita scelta di Samsung sarebbe per lo più riconducibile ai problemi produttivi riscontrati dal chip Exynos 2500, con una resa produttiva a cavallo tra il 40 e il 50% , oltre che ai costi inferiori rispetto al chip top di gamma di casa Qualcomm. Discorso diverso invece per il "fratello maggiore" Samsung Galaxy Z Fold7, che dovrebbe montare Snapdragon 8 Elite . Assieme al chip proprietario, tra le novità di Samsung Galaxy Z Flip7 ricordiamo anche un display esterno dalle dimensioni maggiori, pari a 4 pollici di diagonale .

Stando a quanto emerso da un recente report, Samsung Galaxy Z Flip7 monterà un chip proprietario, per la precisione Exynos 2500 . Ciò confermerebbe dunque le voci in merito che si sono susseguite nel corso delle ultime settimane, che suggerivano l'adozione del chip proprietario per il nuovo pieghevole a conchiglia a discapito di Snapdragon 8 Elite, utilizzato fino ad oggi esclusivamente per la serie Galaxy S25.

Quando usciranno Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

Considerando la probabile presentazione Galaxy Unpacked attesa per luglio a New York, Samsung Galaxy Z Flip7 e Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbero vedere la luce a cavallo tra luglio e agosto, in linea con quanto visto l'anno scorso con i modelli precedenti.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.