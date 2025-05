Microsoft è il publisher più grande del PlayStation Store per preordini, PC Game Pass fa passi da gigante

Queste informazioni sono state condivise da Nadella durante l'incontro con gli azionisti Microsoft ieri notte, dopo aver condiviso i risultati finanziari della compagnia per il terzo trimestre fiscale (1 gennaio - 31 marzo) in cui la divisione Xbox ha registrato un nuovo record di ricavi , trainati da giochi e servizi, al netto dell'ennesimo calo delle vendite hardware.

Satya Nadella, il CEO di Microsoft , ha affermato che la compagnia rappresenta il maggior publisher per il PlayStation Store di Sony quanto a numero di preordini e preinstallazioni nel primo trimestre del 2025. Non solo, la compagnia ha registrato una notevole crescita di PC Game Pass in termini di ricavi.

PC Game Pass e cloud gaming continuano a crescere

Stando alle parole del boss di Microsoft, il PC Game Pass ha registrato una crescita dei ricavi del 45% su base annuale, un risultato davvero notevole per il servizio. Bene anche il cloud gaming, con oltre 150 milioni di ore giocate in streaming solo nel primo trimestre dell'anno.

Per quanto riguarda il successo lato PlayStation Store per numero di preordini, indubbiamente ciò è dovuto ai numerosi giochi di spessore realizzati dai team Xbox usciti nel primo trimestre dell'anno o di prossima uscita, in particolare Indiana Jones e l'Antico Cerchio e Forza Horizon 5 (già disponibili) e DOOM: The Dark Ages (in arrivo il 15 maggio).

Satya Nadella

"Continuiamo a trasformare l'attività e a concentrarci sull'espansione dei margini, mentre portiamo i nostri giochi a oltre 500 milioni di utenti attivi mensili su tutti i dispositivi", ha dichiarato Nadella durante la conferenza con gli azionisti.

"Abbiamo chiuso il trimestre come primo editore per preordini e preinstallazioni sia su Xbox che su PlayStation Store. I ricavi di PC Game Pass sono aumentati di oltre il 45% rispetto all'anno precedente. Con Xbox Play Anywhere, i giocatori possono accedere a più di 1.000 giochi per console e PC. E proprio la settimana scorsa abbiamo portato il cloud gaming sui televisori LG. Il cloud gaming ha stabilito un nuovo record, superando per la prima volta in questo trimestre i 150 milioni di ore di gioco".