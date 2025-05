Hollow Knight: Silksong sarà giocabile a settembre... in un museo

L'evento Game Worlds del museo ACMI di Melbourne partirà il 18 settembre , dunque per tale data dovrebbe esserci una versione giocabile di Hollow Knight: Silksong pronta, e questo potrebbe implicare anche un'uscita sul mercato non troppo lontana da tale periodo?

In base a quanto riferito da IGN, sembra che Hollow Knight: Silksong sia destinato ad essere reso giocabile questo settembre , ma presso un museo : il Team Cherry prenderà infatti parte a una mostra speciale chiamata Game Worlds presso il national museum of screen culture, "ACMI" a Melbourne.

L'evento può dirci qualcosa dell'uscita del gioco?

In verità è difficile stabilire un collegamento tra le due cose, considerando che la versione giocabile al museo potrebbe benissimo essere una demo, o comunque una build non definitiva di Hollow Knight: Silksong, dunque non è detto che mettere a disposizione tale versione possa significare alcunché per quanto riguarda il lancio della forma completa.

La composizione con lo sprite di Hornet pubblicata per l'occasione

Il gioco rappresenta un elemento importante della produzione videoludica australiana, cosa che gli garantisce uno spazio d'onore all'interno del museo. "Da quando Hollow Knight: Silksong, annunciato inizialmente nel 2019, è stato uno dei giochi indie più attesi del pianeta e siamo entusiasti di celebrare il design di questo gioco prodotto nel Sud Australia come elemento centrale di Game Worlds a settembre", hanno riferito i curatori della mostra, Bethan Johnson e Jini Maxwell.

"Dalle centinaia di sprite che animano i diversi movimenti e attacchi di Hornet, alla logica che sta alla base dei combattimenti con i boss più impegnativi del gioco e, naturalmente, alla possibilità di giocare in galleria, la mostra esposizione di Silksong approfondiscono i dettagli della direzione artistica e del design del gioco. Siamo molto grati al Team Cherry per averci affidato il suo lavoro e siamo entusiasti di poterlo condividere con voi!"

Con l'annuncio, è stato pubblicato anche un disegno composto da vari movimenti e posizioni dello sprite della protagonista Hornet, visibile qui sopra.

Come abbiamo visto in occasione del Nintendo Direct dedicato a Switch 2, Hollow Knight arriverà sulla nuova console in questione e ha anche un periodo di uscita, mentre di recente da Steam è emersa la possibilità che l'uscita possa essere imminente.