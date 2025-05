Epic Games Store svela i giochi gratis dell'8 maggio, disponibile quello del 1° maggio

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC per tutti gli utenti. Nello specifico a partire da oggi, 1° maggio, la casa di Fortnite offre Super Space Club .

I nuovi regali dell'Epic Games Store

Super Space Club è un gioco indie arcade spaziale con uno stile visivo vibrante e minimalista, accompagnato da una colonna sonora lo-fi rilassante, che combina azione frenetica e un'atmosfera chill, offrendo un'esperienza unica. Nel gioco, controlliamo dei piloti spaziali con abilità uniche, affrontando ondate infinite di nemici galattici. Il gameplay si basa su meccaniche di spinta fisica, che richiedono precisione e strategia per sopravvivere. È possibile scegliere tra diverse combinazioni di piloti, navi e armi, creando oltre 100 build diverse per adattarsi al proprio stile di gioco.

Deadtime Defenders è un looter shooter a scorrimento laterale con elementi RPG. Ambientato in un universo invaso da mostri provenienti da dimensioni alternative, il gioco offre una modalità storia per giocatore singolo, in cui interpreti un soldato d'élite che esplora dimensioni sconosciute e affronta mini-boss e orde di nemici. Il gameplay si basa sulla raccolta di bottini generati casualmente, personalizzazione del personaggio e delle armi, e missioni che includono modalità come assalto, difesa e salvataggio.

Uno scatto da Deadtime Defenders

Touch Type Tale è un gioco di strategia in tempo reale con ambientazione fantasy che propone un approccio unico: il controllo avviene tramite battitura sulla tastiera. La campagna segue le avventure di Paul, un eroe improbabile che deve salvare il regno da nobili corrotti e barbari. Il gameplay combina multitasking strategico e battitura tattica, permettendo ai giocatori di costruire villaggi, creare eserciti e affrontare sfide narrative.

Potrete riscattare i nuovi giochi in questione a questo indirizzo. Come accennato in apertura, Super Space Club è già disponibile e potrete reclamarlo fino a giovedì prossimo. Dall'8 maggio potrete aggiungere alla vostra raccolta Deadtime Defenders e Touch Type Tale. Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store?