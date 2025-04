Finalmente Hollow Knight: Silksong ha un periodo d'uscita, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Nel corso del Direct odierno dedicato a Nintendo Switch 2, c'è stato spazio anche per Hollow Knight: Silksong, che finalmente ha un periodo d'uscita.

In realtà si è visto poco o nulla del gioco, dato che è stato oggetto di un brevissimo video di gameplay incluso in una carrellata con decine di altri giochi (in effetti si tratta di un ritorno un po' sottotono), ma tanto è bastato, considerando quanto è atteso. Inoltre il filmato riportava l'anno di uscita: 2025. Quindi dovremo poterci giocare da qui alla fine dell'anno. Nove mesi di speranza, dopo tanta sofferenza.