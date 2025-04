Nintendo Switch Online si espande su Nintendo Switch 2 con i giochi GameCube

Durante il Direct dedicato a Nintendo Switch 2 , la compagnia di Kyoto ha confermato che anche la nuova console sarà compatibile con Nintendo Switch Online , il servizio in abbonamento che include una serie di vantaggi per gli iscritti, tra cui la possibilità di giocare online in multiplayer e di accedere a un catalogo di giochi delle passate generazioni.

I giochi GameCube al lancio di Switch 2 e quelli in arrivo prossimamente

Il catalogo di questa retroconsole al lancio includerà alcuni classici imperdibili, per la precisione The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2, F-Zero GX.

Successivamente ne verranno aggiunti altri, ecco quelli che si sono visti durante la presentazione:

The Legend of Zelda: The Wind Waker (disponibile al lancio)

SoulCalibur 2 (disponibile al lancio)

F-Zero GX (disponibile al lancio)

Super Mario Sunshine

Fire Emblem: Path of Radiance

Pokémon XD: Gale of Darkness

Mario Shash Football

Chibi-Robo!

Luigi's Mansion

Pokémon Colosseum

Nei giochi che supportano il multiplayer, sarà possibile giocare con gli amici in locale dalla stessa console oppure online. Non solo, Nintendo afferma che i giochi GameCube su Nintendo Switch 2 presenteranno una grafica più nitida e una risoluzione maggiore rispetto agli originali. Sarà anche possibile personalizzare a piacimento lo schema dei comandi.

Il catalogo GameCube sarà disponibile per Nintendo Switch 2 con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo al lancio della console, ovvero il 5 giugno. A partire dallo stesso giorno, gli abbonati potranno acquistare un nuovo controller con le fattezze di quello classico della console del 2002, con incluso il nuovo pulsante C per le funzioni social online.