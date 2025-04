Svelate le caratteristiche di Nintendo Switch 2, dallo schermo e i Joy-Con al Dock per giocare in 4K

Joy-Con e Dock

Passiamo ai Joy-Con. Sono più grandi e si connettono alla console tramite dei potenti magneti, garantendo una presa salda e zero traballamenti. Per scollegarli è necessario premere i pulsanti di rilascio presenti sul retro della console. Troviamo stick con una superficie più larga, tasti SL e SR più grandi per quanto usiamo i controller singolarmente in orizzontale. Inoltre, come suggerito in precedenza, è possibile usare i Joy-Con come se fossero un mouse per PC nei giochi supportati, aprendo le porte a soluzioni interessanti, ad esempio per gestionali, strategici e giochi punta e clicca.

Lato audio troviamo altoparlanti più nitidi, un microfono integrato nella console per usare la chat vocale (GameChat) e con cancellazione attiva del rumore, supporto all'audio 3D per un suono più immersivo e coinvolgente nei giochi supportati.

Lo stand di appoggio presente sul retro della console ora è più robusto e stabile, con la possibilità di regolarne l'inclinazione. Troviamo inoltre 2 porte USB, una sulla parte inferiore e una su quella superiore, utile per collegare la camera di Nintendo Switch 2 o ricaricare la console mentre giochiamo con il dispositivo appoggiato sul tavolo.

Nintendo Switch 2 offrirà 256 GB di spazio interno, otto volte quello della precedente console, e con una velocità di lettura superiore che assicura tempi di caricamento più rapidi. Inoltre la console è compatibile con parte del catalogo di giochi di Nintendo Switch 1.

Concludiamo con il Dock, ovvero la base che permette di collegare Nintendo Switch 2 al nostro TV o monitor. Oltre a una forma più rotondeggiante, ora il dispositivo supporta l'output in risoluzione 4K e integra una ventola per il raffreddamento in modo da tenere a bada le temperature della console anche sotto sforzo.