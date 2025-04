Il Direct di Nintendo Switch 2 ha svelato cosa fa il misterioso Tasto C: vediamo tutte le funzioni

Il tasto C di Nintendo Switch 2

Con il tasto C è possibile attivare le GameChat, delle chat vocali che sono supportate da un microfono incluso nel corpo della console.

Viene indicato che il microfono dispone anche della cancellazione del rumor ed è in grado di sentire la vostra voce anche se giocare in modalità TV e siete lontani.

Inoltre, il tasto C permette anche di attivare funzioni per la condivisione dello schermo, così da mostrare la vostra partita agli amici e vedere quella degli altri giocatori. Potete anche decidere di cambiare la dimensione degli schermi degli altri giocatori, mettendone uno al centro.

Col tasto C potete aprire un menù per mutare la chat vocale, ovviamente. Inoltre, è in arrivo una Telecamera per Nintendo Switch 2 (venduta a parte, disponibile al lancio della console) che permette di trasmettere il proprio volto. Potrete anche usare la diretta come icona nel gioco e davanti al vostro schermo.

Per usare GameChat servirà essere abbonati a Nintendo Switch Online, ma Nintendo ha deciso che fino al 31/03/2026 sarà possibile usare la funzione gratuitamente. Solo dal prossimo anno si dovrà

Viene anche confermato che ci sarà un Filtro Famiglia per GameChat, così da assicurasi che i bambini non la utilizzino se i genitori non vogliono.

I rivenditori segnalano poi che le scorte di Nintendo Switch 2 potrebbero terminare il primo giorno di prenotazione.