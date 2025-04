Mario Kart World è il primo gioco esclusivo per Nintendo Switch 2 che uscirà insieme alla console

Il Direct di Nintendo Switch 2 parte con il botto, ossia con l'annuncio di Mario Kart World (prima conosciuto come Mario Kart 9), di cui è stato mostrato immediatamente il gameplay con un trailler ufficiale. Uscirà il 5 giugno 2025, insieme alla console. Si vedono quindi diverse scene di corsa in vari circuiti, compresi alcuni completamente nuovi. Ci sono anche delle nuove mosse per i kart, che vengono ampiamente mostrate durante il filmato. Chiaramente, è visibile anche il progresso grafico rispetto a Mario Kart 8 Deluxe , con più dettagli per i corridori e le piste.

Tante novità

Dopo il trailer, è stato mostrato anche un lungo video di gameplay, che parla di esclusiva per Nintendo Switch 2 (notizia attesa) e di circuiti che cambiano a seconda dell'orario e delle condizioni atmosferiche.

Inoltre si potrà guidare ovunque, quindi andando anche fuori strada. Ci saranno ben 24 partecipanti per gara e diverse modalità, tra la quali quella Sopravvivenza, in cui bisognerà passare dei checkpoint in tempo e in buona posizione per non essere eliminati.

Ci sarà anche la modalità Corsa libera, che consente di andare in giro per i tracciati ed esplorare fuori dalle piste vere e proprie, anche in modalità cooperativa.

Inoltre, alla fine del video è stato svelato che il 17 aprile 2025 alle 15:00 ci sarà un Direct dedicato al gioco, in cui saranno dati anche altri dettagli.