Nintendo ha annunciato un Direct dedicato a Mario Kart World

Durante il Direct di Nintendo Switch 2 , il primo per la nuova console, è stato annunciato Mario Kart World , che a breve avrà anche un Direct dedicato . Alla fine del segmento della presentazione dedicato al gioco, è stato infatti svelato che il nuovo evento monografico si terrà il 17 aprile 2025 alle 15:00.

Informazioni in arrivo

Durante l'evento odierno Nintendo non ha fornito moltissimi dettagli in merito, ma ha parlato di un'occasione in cui saranno dati più dettagli relativi a quanto visto nel primo materiale mostrato durante il direct.

Quindi si parlerà delle nuove modalità, della possibilità di gareggiare con altri 23 corridori, della grafica rinnovata e delle diverse funzionalità rese possibili da Nintendo Switch 2, di cui per ora abbiamo avuto soltanto un assaggio. Nintendo Switch 2: tutte le novità del Direct, dai giochi alle caratteristiche speciali della consolePer il resto vi ricordiamo che Mario Kart World è la prima esclusiva assoluta annunciata per Nintendo Switch 2, che uscirà in contemporanea alla console, ossia il 5 giugno 2025.