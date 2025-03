Le scorte di Nintendo Switch 2 potrebbero terminare il primo giorno di prenotazione

I dettagli su Nintendo Switch 2 da Insider Gaming

Secondo quanto segnalato, la data di uscita di Nintendo Switch 2 è a giugno, mese già indicato più volte da rumor e da alcuni sviluppatori alla Game Developers Conference di quest'anno. Non è nulla di sorprendente, quindi, ma è l'ennesima "conferma".

C'è però un dettaglio nuovo, o per meglio dire diverso. Precedenti informazioni provenienti dalla catena canadese di Best Buy avevano indicato che le prenotazione di Nintendo Switch 2 si sarebbero aperte il 2 aprile, il gioco del Direct. Secondo i rivenditori americani, però, la data corretta è il 9 aprile.

Viene anche detto che il Direct includerà un messaggio: "I preordini arriveranno presto" e un conto alla rovescia che termina il 9 aprile. Ovviamente non è detto che la catena USA abbia ragione e quella canadese torto, ma quest'ultima ha rimosso l'informazione. È anche possibile che le due nazioni abbiano tempistiche differenti. In ogni caso, Insider Gaming ritiene che la prenotazione sarà attiva entro una settimana dal Direct.

Infine, la catena USA è certa che il numero di unità disponibili per la prenotazione di Nintendo Switch 2 terminerà il giorno stesso, visto che Nintendo ha reso disponibili poche unità. È anche possibile che i limiti di scorte siano specifici per tali negozi e non siano diffusi. Inoltre, parliamo del Nord America: consigliamo di non leggere questo messaggio come un problema di scorte per l'Italia.

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 potrebbe aver confermato la retrocompatibilità migliorativa.